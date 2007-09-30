Тягнибок считает успешной избирательную кампанию-2007 для ВО «Свобода»

Лидер Всеукраинского объединения “Свобода” Олег ТЯГНИБОК считает успешной избирательной кампанию-2007 для ВО «Свобода».

Об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

“Для ВО “Свобода” эта кампания прошла достаточно успешно, поскольку, во-первых, мы четко заняли правую нишу, во-вторых, в отличие от других партий и блоков, вели исключительно идеологическую кампанию, в-третьих, мы нашли значительное количество наших сторонников и симпатиков”, - констатировал О.ТЯГНИБОК.

Он добавил, что не все сторонники объединения в этот раз проголосовали за ВО “Свобода”, поскольку боялись, что она не пройдет. “Но они будут оставаться нашими потенциальными избирателями”, - убежден О.ТЯГНИБОК.

По его убеждению, потенциальных избирателей вдвое больше чем тех, кто сегодня голосовал за “Свободу”.

О.ТЯГНИБОК отметил, что особенно значительные массовые нарушения на выборах не зафиксированы, но он прогнозирует, что в ночь подсчета голосов будут нарушения.

“Фальсификации готовятся, причем готовятся массово теми политическими силами и в тех регионах, где они имеют административный ресурс”, - сказал он.

О.ТЯГНИБОК также не исключил, что крупные политические силы будут пытаться “украсть” голоса “Свободы”.

“Мы будем защищать голоса, если нам это не удастся, мы будем выводить людей на улицы для того, чтобы защитить наши голоса”, - заявил О.ТЯГНИБОК.