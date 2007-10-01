Наблюдатели “Опоры” не выявили значительных нарушений во время парламентских выборов

Гражданская сеть “Опора” не выявила значительных нарушений во время голосования и рекомендует политическим силам признать результаты парламентских выборов.

Об этом сообщил руководитель избирательных программ гражданской сети “Опора” Александр ЛОМАКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на данное время нет фактов, которые давали бы основания говорить о фальсификации выборов. Наблюдатели “Опоры” выявили незначительные факты нарушений, которые не влияли на результаты волеизъявления и не предоставили преимуществ ни одной политической силе. Кроме того, не были зафиксированы серьезные случаи давления на членов комиссий, наблюдателей или представителей СМИ, за исключением частных случаев.

А.ЛОМАКО отметил, что основными проблемами в день голосования были низкое качество списков избирателей, невысокий уровень подготовки членов избирательных комиссий, заполитизированность их работы и свободная трактовка законодательства, что стало причиной процедурных нарушений и задержки с подсчетом голосов. По словам эксперта, эти проблемы имели общий характер и в любом случае не давали преимуществ любой из политических сил.

А.ЛОМАКО также обратил внимание на коллизии в отечественном законодательстве, что проявились во время выборов. Больше всего это характерно для принятых судебных постановлений относительно включения избирателей в списки после того, как 27 сентября они должны были быть закрытыми и вносить изменения в списки избирателей уже невозможно. Также в день выборов комиссии по-разному, а часто свободно трактовали данные Государственной пограничной службы, согласно которыми часть избирателей должна была быть исключена из списков.

По оценкам наблюдателей “Опоры”, количество избирателей, которые пришли на участки и не нашли себя в списках, не превышает 500 тыс. человек.

Кроме того, А.ЛОМАКО отметил следующие основные виды нарушений в день выборов: попытки подкупа избирателей в Кировоградской, Одесской, Донецкой, Закарпатской, Луганской областях; ведение агитации в день голосования; нарушение процедур во время голосования (выдача избирателю более одного бюллетеня, выдача бюллетеня без предъявления паспорта; голосование за пределами избирательных участков; присутствие в кабинке для голосования двух избирателей и тому подобное).

Также наблюдателями были выявлены попытки применения так называемых „каруселей”, вынос избирательных бюллетеней, вбрасывание в урну нескольких бюллетеней, факты фотографирования в кабинке заполненных избирателями бюллетеней. Однако, по словам эксперта, эти случаи были одиночными и не могли исказить результаты волеизъявления.

Руководитель избирательных программ “Опоры” также отметил, что во время подсчета голосов были зафиксированы процедурные нарушения, ставшие причиной пересчета бюллетеней многими избирательными комиссиями и затягивания процесса установления результатов голосования. Состоянием на 7.00 1 октября более трети участков еще не сдали в ОИК бюллетени и протоколы. Все это может давать основания для многочисленных обжалований результатов голосования, однако нет достаточных доказательств, которые бы указывали на нарушения, повлиявшие на результаты голосования.

Кроме того, А.ЛОМАКО отметил, что правоохранительные органы в день выборов справились со своими обязанностями.

30 сентября на всей территории Украины за процессом подготовки, голосования, подсчета голосов и транспортировки избирательной документации в ОИК наблюдали 1,5 тыс. наблюдателей и 130 мобильных групп ГС “Опора”.

Справка УНИАН. Гражданская сеть “Опора” ― это внепартийная общенациональная сеть активистов и общественных организаций.

“Опора” действует с целью развития демократии и гражданского общества в Украине путем выработки эффективных механизмов контроля за действиями власти со стороны общественности.

“Опора” начала наблюдение за политическими процессами, связанными с проведением в Украине внеочередных выборов Верховной Рады в апреле 2007 года.