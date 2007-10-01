КИУ ожидает опротестовывания результатов выборов со стороны политических сил, которые не преодолевают 3% барьер

Комитет избирателей Украины ожидает, что политические силы, которые не преодолеют 3% барьер, будут опротестовывать результатов досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель КИУ Игорь ПОПОВ.

По его словам, поводами для таких исков могут стать проблемы со списками избирателей, включение избирателей в дополнительные списки в день голосования, попытки подкупа избирателей.

В то же время, отметил И.ПОПОВ, КИУ не считает, что по состоянию на утро 1 октября имеются существенные основания для отмены результатов выборов.