Национальный демократический институт США призывает украинских лидеров не конфронтировать и заняться решением государственных проблем

Национальный демократический институт США призывает украинских лидеров отойти от политики конфронтации и заняться решением государственных проблем.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН сопредседатель делегации наблюдателей НИИ Абнер МИКВА.

По его словам, представители организации констатируют, что досрочные парламентские выборы в Украине преимущественно отвечали международным стандартам проведения демократических выборов.

Наблюдатели отметили ряд позитивных факторов предвыборной кампании и самих выборов. В частности, на этих выборах было намного меньше случаев запугивания избирателей, чем во время президентских выборов 2004 года; политические партии и блоки свободно провели мощную избирательную кампанию; а средства массовой информации работали без цензуры.

Также наблюдатели выделили несколько проблем, которые возникали во время выборов народных депутатов Украины, среди которых заполитизированность членов ЦИК, запрещение использования открепительных удостоверений, проблемы с голосованием граждан, выезжавших за границу, и широкомасштабные неточности в списках избирателей.

Другой сопредседатель делегации наблюдателей Национального демократического института Александр ЛОНГОЛИУС, говоря о рекомендациях на будущее, указал на необходимость максимально прозрачного проведения подсчета голосов как на уровне окружных избирательных комиссий, так и ЦИК; предоставление отечественным и международным наблюдателям, представителям СМИ максимального доступа к слежке за выборами в течение всех этапов избирательного процесса.

А.ЛОНГОЛИУС призвал партии и блоки признать результаты выборов и воздержаться от необоснованных обращений в суд.

В то же время он рекомендовал судебным инстанциям выносить объективные и незаполитизированные решения по жалобам, которые будут касаться выборов.