Онищук не исключает применения при установлении результатов выборов политтехнологий, которые позволят провести СПУ в ВР

Заместитель председателя штаба блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Николай ОНИЩУК не исключает, что во время установления результатов выборов могут быть использованы политические технологии, которые дадут возможность провести социалистов в Верховную Раду Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что не исключает, что при установлении результатов выборов “могут быть мотивы, связанные именно с попыткой провести СПУ в парламент”.

Он сообщил, что вчера представители “Нашей Украины - Народной Самообороны” выехали в ряд областей, в частности, Луганскую, Донецкую, Одесскую, где фиксируется “основная масса нарушений при установлении результатов выборов”.

По его словам, благодаря вчерашнему поручению главы государства правоохранители начали принимать эффективные меры, чтобы установить, “не содержатся ли в действиях руководителей участковых и окружных избирательных комиссий указанных областей признаки преступления, которые заключаются, в частности, в преступной бездеятельности, направленной на фальсификацию результатов выборов”. Он выразил надежду, что в ближайшие часы будут установлены окончательные результаты выборов.

Как добавил Н.ОНИЩУК, уполномочены лица от НУ-НС, руководители региональных штабов контролируют на местах каждый факт задержки с установлением результатов выборов на участках или в округах. “Мы установили, что в большинстве случаев это происходит из-за технологических и организационных трудностей в ОИК. С другой стороны, мы не исключаем, что это может быть использовано, чтобы повлиять на окончательные результаты выборов. Особенно, если определенные политические партии находятся на критической границе прохождения в парламент”, - отметил Н.ОНИЩУК.

Он сказал, что НУ-НС ведет параллельный подсчет голосов и обработано 95,77% всех участков. По его словам, Партия регионов набирает 34,06%, БЮТ - 30,7%, НУ-НС - 13,98%, КПУ -5,37%, Блок Литвина - 4,04% и СПУ - 2,91. Он отметил, что их подсчеты задерживаются из-за того, что с некоторых участков нет четкой и однозначной информации о завершении этапа подсчета голосов, а кое-где окружные избирательные комиссии по различным основаниям возвращают протоколы участковым избирательным комиссиям для уточнения. Он выразил беспокойство по поводу того, что во время уточнения в протоколах могут произойти изменения, которые непосредственно будут влиять на результаты выборов.