На некоторых избирательных участках Донецка, из-за фальсификаций, выборы следует признать недействительными - международные наблюдатели

Международные наблюдатели считают, что на ряде участков города Донецка, из-за фальсификаций, выборы необходимо признать недействительными. Об этом на пресс-конференции в УНИАН завили члены делегации международных наблюдателей от Грузии Гиви ТАРГАМАДЗЕ и Леван ТАРХНИШВИЛИ.

В частности, Г.ТАРГАМАДЗЕ отметил, что до 19.00 30 сентября на участках города Донецка выборы проходили с незначительными нарушениями, однако ситуация ухудшилась, и последние три часа наблюдалось множество нарушений. Он считает, что из-за фальсификаций результаты могут быть искажены от 1 до 10%. В то же время, наблюдатель отметил, что благодаря работе международных наблюдателей, в том числе и от Грузии, удалось значительно уменьшить количество нарушений.

Л.ТАРХНИШВИЛИ сказал, что говорить о том, носили ли фальсификации массовый характер, можно будет только после окончательного установления результатов. Наблюдатели высказали опасение, что в тех округах, в частности №40 (г. Донецк), где еще не завершился подсчет может произойти подмена протоколов, и это исказит результаты по всей Украине. Г.ТАРГАМАДЗЕ сообщил, что у них есть информация, что на некоторых участках до сих пор продолжаются попытки “перебросить голоса” от Партии регионов к социалистам.

В ходе пресс-конференции наблюдатели привели множество выявленных ими конкретных фактов фальсификации, в том числе попытки осуществить “карусель”, вбрасывание бюллетеней.

Они выразили готовность передать все материли заинтересованным официальным органам Украины и политическим силам.

Наблюдатели также призвали центральную власть и центральную прессу обратить внимание на №40 округ города Донецка, где наблюдается наибольшая напряженность. Также они считают, что нуждается в помощи председатель УИК №36 округа №40 Джасур ЛУТФУЛЛАЕВ, который разоблачил факты фальсификаций на участке – количество корешков не совпадало с количеством бюллетеней - и теперь ему угрожает опасность.