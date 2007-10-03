Чемпионат мира 2008 по вейкбордингу планируется провести в Киеве

Чемпионат мира 2008 по вейкбордингу (канатная версия водных лыж) планируется провести в Киеве.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент Федерации вейкбординга Украины Юрий ЗОЗУЛЯ.

По его словам, решение о проведении в столице Украины IV Чемпионата по вейкбордингу было принято Международной федерацией 30 августа в Вене (Австрия). Ю.ЗОЗУЛЯ сообщил, что главными фаворитами конкурса были США и Великобритания, но так как они уже проводили подобные чемпионаты, руководство рассматривало другие страны, которые подали свои заявки на проведение соревнований, среди которых и была Украина.

Ю.ЗОЗУЛЯ отметил, что на сегодняшний день и Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, и представители Киевской городской администрации поддержали идею проведения в Киеве международных соревнований по вейкбордингу.

По его информации, точная дата проведения Чемпионата пока определена ориентировочно на конец августа - начало сентября следующего года. Чемпионат будет проводится на двух воднолыжных канатно-буксировочных дорогах, соответствующих европейским стандартам, одна из которых уже функционирует в Киеве в парке Дружбы народов (была открыта в мае этого года). Вторую, рассчитанную на одновременное обслуживание 12 спортсменов - в два раза больше, чем на первой канатной дороге - планируется обустроить рядом с действующей.

“Сейчас начинается новая эпоха после длительного времени стагнации этих воднолыжных видов спорта в нашей стране, появляется техническая база, нас видит Международная федерация, она предоставляет нам возможность проводить такие соревнования”, - подчеркнул Ю.ЗОЗУЛЯ.

Присутствующий на пресс-конференции президент Международной воднолыжной федерации Ричард КУНО, который приехал в Киев специально для того, чтобы официально подтвердить позицию федерации, отметил, что Киев - четвертый город, в котором будет проводиться чемпионат по вейкбордингу: первый проходил в Германии, второй – в Австралии и третий - в Австрии. Чемпионат по этому виду спорта проводится раз в два года.

“Мы были очень рады тому, что Киев очень заинтересован в этом (в проведении международных соревнований – УНИАН), потому что со всеми теми водными бассейнами, которые имеет в своем распоряжении Киев, здесь можно очень много сделать для водного спорта”, - отметил Р.КУНО.

В свою очередь, Ю.ЗОЗУЛЯ сообщил, что в Украине за последние три года произошло “лавинообразное” развитие воднолыжного спорта. Количество спортсменов только за это лето, по его информации, возросло в десять раз, и сейчас на канатном воднолыжном комплексе в столице постоянно катаются около 400 человек, из которых в соревновательном возрасте - 80 человек. “Это класс тех людей, которые будут продвигать этот спорт, и тех, которых мы скоро увидим на чемпионатах мира и Европы”, - убежден вице-президент Федерации вейкбординга в Украине.

По данным Ю.ЗОЗУЛИ, стоимость строительных работ со стоимостью канатной дороги составит 500-600 тыс. евро.

*** Вейкбординг - один из экстремальных видов спорта, стремительно завоевывающий популярность во всем мире и входящий в программу ежегодных Экстремальных Игр.

Внешне вейкборд очень похож на сноуборд (доска с двумя креплениями). Но, в действительности, это комбинация водных лыж, скейта, сноуборда и доски для серфинга, вобравшая в себя все их преимущества и избавленная от многих недостатков, присущих им.