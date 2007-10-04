Фракция ПР в Киевсовете обратится в правоохранительные органы по поводу нарушения регламента работы сессии 1 октября - Горбаль

Фракция Партии регионов в Киевском городском совете намерена обратиться в судебные и правоохранительные органы по поводу нарушения регламента работы сессии горсовета, которая состоялась 1 октября.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины V созыва, председатель Киевского городского отделения Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ.

По его словам, вчера вместе с председателем фракции партии в Киевсовете он подал запросы относительно возможности получения проектов решений Киевсовета от 1 октября, а также результатов их голосования.

"Сейчас является чрезвычайно трудным процесс получения этой информации”, - подчеркнул В.ГОРБАЛЬ. Вместе с тем, он сообщил, что имеет информацию, что решения последней сессии Киевсовета “уже лежат на подписи у Киевского городского председателя и им присвоены соответствующие номера”. Хотя, сказал В.ГОРБАЛЬ, “есть очень много решений, принятых по земельным участкам в отношении частных застройщиков – село Троещина, Жуляны - которые годами лежат на подписи и им не присваиваются так оперативно номера”.

По словам лидера столичных “регионалов”, как только из секретариата будет получен ответ относительно сделанного ими запроса, какая-либо информация относительно решений сессии 1 октября, состоится заседание фракции, на котором будет изучено качество проектов решений и непосредственно самих решений, которые уже были приняты Киевсоветом.

“Собственно, постоянное нарушение регламента, порядка освещения как работы самой сессии, так и ее результатов, решений - является основными претензиями фракции Регионов к руководству Киевсовета. После получения, анализа этой информации, я убежден, что мы будем обращаться не только в суд, а в правоохранительные органы”, - сказал В.ГОРБАЛЬ.

Он сказал, что обязательно должна быть изучена ситуация с голосованием дубликатами карточек депутатов, которые не присутствовали на сессии.

“Люди, которые находились за границей, активно голосовали в зале. Аргументация, что наш коллега только что вышел в буфет и сейчас зайдет, и его карточкой кто-то проголосовал, к этой информации еще можно относиться спокойно. Но когда человек находился за границей и использовали дубликат его карточки, наверно, это нужно изучить. Тем более, что на сессии были вопросы, которые принимались 61 голосом, поэтому есть сомнение с точки зрения легитимности этих решений”, - отметил руководитель столичных “регионалов”.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Киевсовет без участия фракций БЮТ, Партии регионов и Группы Кличко поддержала выделение свыше 400 земельных участков, которые были внесены в повестку дня сессии без информации об этих землях, кроме регистрационного номера дела.

По убеждению депутатов от БЮТ и группы Кличко, сессия Киевсовета 1 октября была проведена именно в этот день (после парламентских выборов), чтобы принять решение о выделении такого количества земли.

Во время сессии произошла драка между представителями промэрского большинства и оппозиции из-за того, что “бютовцы” пытались забрать карточку для голосования депутата, который находился в этот день вне пределов Украины, однако его голос засчитывался в результат голосования. Оппозиция заявила об использовании таким образом около 15 депутатских карточек.

Лидер депутатской группы Кличко в Киевсовета Виталий КЛИЧКО заявил, что по подсчетам экспертов и депутатов, 1 октября Киевсовет роздал свыше 2 тыс. гектаров киевской земли. Он также сказал, что оппозиция будет обжаловать эти решения Киевсовета.