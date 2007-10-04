Издательство “Фолио” презентовало книги Валентина Бадрака “Стратегии гениальных мужчин” и “Стратегии гениальных женщин”

Издательство “Фолио” сегодня презентовало выход в свет книг «Стратегии гениальных мужчин» и «Стратегии гениальных женщин», автором которых является Валентин БАДРАК.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе презентации в УНИАН В.БАДРАК отметил, что данные книги являются квинтэссенцией детального анализа около 400 биографий выдающихся исторических личностей, которых принято называть гениями. При этом для книг из этого количества было выбрано 27 мужских и 19 женских имен.

В.БАДРАК подчеркнул, что книги написаны с учетом анализа работ известных психологов и современных специалистов в области психоанализа. В частности, в книге «Стратегии гениальных мужчин» автор не столько рассказывает о великих людях прошлого и современности, сколько размышляет о том, что отличает гения от обычного человека, как обстоятельства помогают или мешают быть великим, какие черты характера способствуют воплощению самых сложных и невероятных идей. В.БАДРАК проанализировал жизненный путь таких известных мужчина, как Леонардо да Винчи, Алберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд, Билл ГЕЙТС, Владимир Ленин, Карл Маркс и другие.

Что касается книги «Стратегии гениальных женщин», то в ней автор проанализировал жизненный путь таких женщин, как Клеопатра, маркиза де Помпадур, Екатерина II, Марина Цветаева, Коко Шанель. В частности, В.БАДРАК анализирует, как рождались и формировались их таланты, и как они добивались признания человечества.