Пресс-релиз к презентации книг «Стратегии гениальных женщин» Стратегии гениальных мужчин»

Все гении являлись прирожденными «пиарщиками», все они занимались тем, что намеренно оставляли информацию о себе на как можно большем количестве носителей, насыщая мир множеством мифов о себе. Это следует из представленных 4 октября книг «Стратегии гениальных мужчин» и «Стратегии гениальных женщин», написанных Валентином Бадраком и изданных Издательством «Фолио». Представленные книги являются квинтэссенцией детального анализа около 400 биографий выдающихся исторических личностей, которых принято называть гениями. Книги написаны с учетом анализа работ известных психологов и современных специалистов в области психоанализа и нейро-лингвистического программирования. Из четырех сотен известных исторических имен выбрано 27 мужских и 16 женских. Каждая личность оставила после себя направление, влияющее на развитие человеческого общества.

Носители информации об этих выдающихся людях – это колонны, статуи, дворцы, каналы, башни. Но также и книги, клипы, диски, даже информация в Интернете. И, наконец, символы, каждый из которых ассоциируется с тем или иным гением. С Цезарем – июль, с Фрейдом – новое учение, с Эйнштейном – его теория относительности, с Нобелем – премия, с Гейтсом – программа Windows, с Коко Шанель – маленькое черное платье и духи Chanel №5. Это их визитные карточки, чем больше фантазии, тем лучше носитель или символ.

Валентин Бадрак уверен, что основой гениальности является творческая идея, которая приводится в действие посредством воли. Идея и воля — это стратегические факторы. Одно без другого не работает, потому что без воли невозможно воплотить идею. Главная же составляющая в появлении на свет уникальных идей — независимое мышление. «Наша первая миссия состоит в освобождении самих себя из застенков собственного кругозора», — цитирует автор книг Альберта Эйнштейн.

Именно воля позволяет создать продукт, без которого также не бывает гения. Гении – всегда труженики. Карл Маркс оставил после себя 55 томов, Пабло Пикассо писал по картине едва ли не каждый день, Огюст Роден 50 лет боролся за признание своих скульптур шедеврами, Джеку Лондону 644 раза возвращались рукописи, прежде чем были напечатаны, Мария Кюри стала первой женщиной в мире, дважды получившей Нобелевскую премию. Этот список бесконечен. Они всегда бросали вызов обществу.

Что касается Украины, эта великодушная земля дала миру немало гениев. Игорь Сикорский, Сергей Королев, Владимир Вернадский, Николай Амосов. Эти и многие другие личности, которые вышли за пределы национального уровня достижений. В настоящих книгах Бадрака есть только одна украинка – княгиня Ольга. И еще – родившаяся на территории Украины Елена Блаватская.

Среди украинских политиков автор «Стратегий» не видит гениев, так как у них НЕТ ВИДИМОГО ПРЕДМЕТА ДОСТИЖЕНИЙ. «Вообще, беспристрастный и пристальный взгляд на украинский политикум как-то ненавязчиво убеждает: если человек не демонстрирует неспособность к самореализации в каком-либо плодотворном виде деятельности, ему стоит попробовать себя в политике», - говорит В.Бадрак. Впрочем, он добавляет, что личность человека имеет тенденцию к развитию и росту, так что гениев можно вырастить даже из политиков. Тем более, что некоторые из них старательно пользуются принципами гениев. Например, лозунгом, что для достижения результата все средства хороши. Дальше всех пошла Юлия Тимошенко, демонстрирующая высокий уровень креативности. Так, в телевыступлении после отставки с поста Премьер-министра Украины в 2005 году она продемонстрировала способность апеллировать к инстинктам, вызывать сочные ассоциативные картины, которые эксперты вполне могли бы сопоставить с произносимыми Гитлером. Оценена и инициативная встреча украинского политика с Маргарет Тэтчер. Но сами по себе примененные приемы выдающихся людей ничего не стоят. А вот преобладание деструктивных идей в отечественном политикуме настораживает.

Валентин Бадрак утверждает, что его книги для ищущего, для жаждущего самореализации, для стремящегося к выразительности, для готового превратить талант в гениальность.