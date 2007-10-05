Компания ВОЛЯ внесла изменения в лицензию провайдера программной услуги в связи переходом полностью на цифровую технологию

Компания ВОЛЯ, крупнейший украинский кабельный провайдер, внесла изменения в лицензию провайдера программной услуги, связанные с предстоящим отказом от устаревшей аналоговой технологии при предоставлении услуги кабельного телевидения.

В соответствии с изменениями, компания ВОЛЯ должна обеспечить всех своих абонентов услугой цифрового кабельного телевидения в течение года со дня переоформления лицензии.

Президент компании ВОЛЯ Сергей Бойко отметил: «В 2003 году, отмечая свой первый день рождения, мы объявили о том, что планируем в течение пяти лет превратить Киев в первую цифровую столицу Восточной Европы. В 2008 году мы планируем закончить переход на цифровую технологию предоставления услуги кабельного телевидения. Такой переход будет осуществляться постепенно, район за районом.

Процесс перехода к цифровому формату телевидения не обратим во всем мире, а его преимущества и качественные характеристики – неоспоримы. Компания ВОЛЯ, в свою очередь, гарантирует создание максимально удобных условий для безболезненного перехода киевлян от аналогового к цифровому телевидению.

Для того, чтобы сделать переход к цифровому телевидению максимально удобным для наших абонентов социального аналогового пакета и минимизировать неудобства при переоформлении договора, мы значительно расширили количество контакт-центров. Для активизации работы в этом направлении создаются и уже действуют передвижные бригады по обслуживанию, которые приезжают к абоненту по предварительно согласованному с ним графику с необходимыми документами и оборудованием. Такие бригады консультируют и подключают в отдельных микрорайонах или районах Киева.»

Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, предоставляющий доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет — до 38 Мбит/сек без необходимости телефонной линии. Больше 100 телепрограмм, широкий выбор планов подписки на цифровые пакеты, на любой вкус и возраст.

Наталья Баш

Начальник отдела PR компании ВОЛЯ

Тел./факс: 207-70-92

nbush@volia.com