Торговая книжная сеть «ЕМПиК» будет проводить в Киеве с 15 октября по 15 ноября литературные вечера

В Киеве с 15 октября по 15 ноября в книжных магазинах торговой сети «ЕМПиК» будут проводиться литературные вечера и культурные мероприятия под названием «Современные украинские авторы в «ЕМПиК».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор по маркетингу торговой сети «ЕМПиК» и сети книжных магазинов «Буква» Алла СИВАЯ.

Она отметила, что сеть книжных магазинов «ЕМПиК» появилась на украинском книжном рынке в прошлом году и является частью польского холдинга Empik Media & Fashion. Она также сообщила, что на протяжении 2007 года в Украине были открыты 5 магазинов «ЕМПиК», в частности, в Киеве, Одессе, Днепропетровске и Николаеве. Также, как отметила А.СИВАЯ, этой сетью было приобретено 65% акций ЗАО «Сеть книжных супермаркетов «Буква».

По словам А.СИВОЙ, в рамках проекта «Современные украинские авторы в «ЕМПиК» посетители будут иметь возможность лично познакомиться с такими авторами современной украинской литературы, как Василий ШКЛЯР, Леонид КОНОНОВИЧ, Дмитрий СТУС, Богдан ЖОЛДАК, Ирэн РОЗДОБУДЬКО, Отар ДОВЖЕНКО, Богдан-Олег ГОРОБЧУК, Ирэна КАРПА и другими.

А.СИВАЯ добавила, что программа встреч читателей с писателями уже составлена, но она может изменяться, потому что многие украинские авторы, узнав о проекте «Современные украинские авторы в «ЕМПиК», также хотят принять в нем участие.

А.СИВАЯ также отметила, что в салонах «ЕМПиК» состоялась презентация последней книжки Джоан К. РОЛИНГ о Гарри Поттере «Гарри Поттер и Смертельные реликвии» на украинском языке издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», на который были приглашены дети из детских домов.