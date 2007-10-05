Всеукраинский союз молодых бизнесменов инициирует разработку госпрограммы поддержки молодежного предпринимательства

Молодежное объединение "Всеукраинский Союз молодых предпринимателей и бизнесменов" (ВСМПБ) инициирует разработку и введение государственной программы поддержки молодежного предпринимательства.

Об этом сообщила председатель ВСМПБ Диана МКРТЧЯН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, такая программа действовала в Украине по 2005 год.

Д.МКРТЧЯН отметила, что госпрограмма поддержки молодежного предпринимательства предусматривает, кроме учебных модулей и создания информационных центров, еще и издание специализированной литературы, создание информационного сайта и др.

При этом она добавила, что ВСМПБ ведет работу с налоговыми органами по созданию информационно-справочных служб и введению в действие упрощенной системы регистрации предпринимателей.

Также Д.МКРТЧЯН сообщила, что 6 октября в Киеве пройдет вторая международная конференция "Молодежное предпринимательство: развитие сотрудничества".

Согласно распространенному на пресс-конференции пресс-релизу, по данным социологических исследований, предпринимательством в Украине хотят заниматься свыше 40% молодых людей в возрасте до 28 лет. Однако развитие молодежного предпринимательства сдерживается рядом факторов. В частности, это высокий уровень налогообложения, часто непрозрачное и противоречивое законодательство, недостаточно действенные механизмы содействия предпринимателям, отсутствие у большинства молодых граждан практического опыта, несоответствие образования реальным экономическим требованиям.