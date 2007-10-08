ГЛАВА ПРАВЛЕНИЯ ММК им. ИЛЬИЧА ВЛАДИМИР БОЙКО О ВЫБОРАХ, МЕТАЛЛЕ И ИХ ЗАВИСИМОСТИ ДРУГ ОТ ДРУГА

9 октября (вторник), 11:30, пресс-центр УНИАН (ул. Крещатик, 4)

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Главы правления, Генерального директора ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича», народного депутата Украины нескольких созывов, члена СПУ, Героя Украины

ВЛАДИМИРА БОЙКО

В ходе пресс-конференции буду освещены следующие вопросы:

1. Результаты выборов в Верховную Раду, их влияние на крупный бизнес в Украине.

2. ММК им. Ильича, как неотъемлемая составляющая социального и экономического развития региона.

3. Личное отношение г-на Бойко к сложившейся послевыборной ситуации, как Главы правления ММК им. Ильича, члена СПУ, жителя Мариуполя.

А также:

4. Чем отечественные владельцы больших предприятий отличаются от иностранных?

5. Возможно ли развитие большого бизнеса в Украине без личного политического лобби владельцев?

6. Почему неизменно растет интерес инвесторов к отечественному металлургическому рынку и стоит ли ждать новых игроков?

Справка:

ММК им. Ильича - одно из крупнейших промышленных предприятий Украины более чем с вековой историей, ведущий экспортер и основной структурообразующий элемент в регионе.

ММК им. Ильича – это 57,3 тыс. рабочих, 5,43 млн. тонн чугуна, 6,98 млн. тонн стали, 5,82 млн. тонн проката за прошедший год, 22,3 % рентабельности за первое полугодие 2007 года, 5,5 млрд. гривен, потраченных на модернизацию производства, в том числе природоохранных объектов, за последние 5 лет.

Программа модернизации основного производства ММК им. Ильича на 2008-2010 гг. предусматривает проектирование и строительство современного сталелитейного цеха с оборудованием последнего поколения, которое позволит практически полностью отказаться от использования природного газа в доменной плавке.

В ходе пресс-конференции Вы сможете задать свои вопросы и получить конкретные ответы по существу. Вход свободный (при наличии удостоверения журналиста).

Предварительная регистрация и дополнительная информация:

e-mail: info@adolf-meyer.com.ua

тел.: (044) 227 03 04; 228 88 58