Кандидатура Кириленко на должность спикера не является оптимальной, поскольку вряд ли объединит парламент - эксперты

Кандидатура Вячеслава КИРИЛЕНКО на должность председателя Верховной Рады Украины не является оптимальной, считает заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

Сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН он сказал, что еще до парламентских выборов проводился соответствующий опрос экспертов, и они почти не упоминали кандидатуру В.КИРИЛЕНКО на эту должность, мотивируя это тем, что спикером должен быть человек с серьезным политическим опытом и готовый идти на компромиссы.

Как отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ, речь идет о необходимости возглавлять весь парламент, а не только его половину. По его словам, должность спикера - это своего рода “стульчик, на котором все горят”.

В свою очередь, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает, что В.КИРИЛЕНКО предложен блоком «Наша Украина – Народная самооборона» не потому, что он “самый выдающийся, а потому, что он ничего не сможет там сделать и все будут решать на Грушевского (речь идет о правительстве - УНИАН) и на Банковой (речь идет о Секретариате Президента - УНИАН)”.

Он добавил, что Блок Литвина в этой ситуации не может диктовать так же условия, как в свое время СПУ, поскольку и без него НУ-НС и БЮТ имеют необходимое количество голосов депутатов - 228 - для создания коалиции.

По словам В.БАЛЫ, ситуация в Блоке Литвина непростая, поскольку будущая фракция неоднородна и в ней почти “50 на 50” разделились политические симпатии. Поэтому, сказал эксперт, дело “не в том, что Владимир ЛИТВИН такой принципиальный” относительно соблюдения каких-то программных принципов и не присоединяется откровенно к одной из сторон, а в том, что “если одна из частей фракции не будет голосовать за необходимое решение, то это поставит его в неудобное положение”.

По мнению В.БАЛЫ, ответа на вопрос, какой будет коалиция, на сегодня не знают “ни Президент Украины, ни ТИМОШЕНКО, ни ЯНУКОВИЧ”. По его словам, “идут торги”, и как на базаре, «кто-то сторгуется», а кому-то «цена не подойдет и он пойдет к другому продавцу».

По словам эксперта, во время избирательной кампании Президент Виктор ЮЩЕНКО говорил четко о своих взглядах и позиции. По его мнению, сейчас Президент “напускает политического тумана”, звучат “туманные высказывания” с целью оставаться “главным игроком в этой политической ситуации”, а также В.ЮЩЕНКО пытается оставаться главной фигурой, поскольку все идут к нему, пытаясь понять, что он хотел сказать, какова его позиция.

Как считает В.БАЛА, вчерашние инициативы по поводу отмены закона о Кабинете министров и подчинения Президенту Украины силового блока правительства - это политическая игра, в которой кто почти на 100% пообещает эти инициативы выполнить, тот и будет пролоббирован Президентом на должность премьер-министра Украины.

Научный руководитель проекта Агентства моделирования ситуаций Валентин ЯКУШИК считает такое поведение “неуместным шантажом”. Он напомнил, что эти вопросы решаются в парламенте Украины, а В.ЮЩЕНКО пытается изменить ситуацию в сторону увеличения полномочий Президента, “де-факто шантажируя и продвигая их неправовым способом”.

В то же время А.ГОЛОБУЦКИЙ отметил, что это нельзя считать шантажом, поскольку “Ю.ТИМОШЕНКО хочет возглавить правительство, а Президент хочет возглавить силовой блок” правительства.

При этом В.БАЛА прогнозирует, что первой попыткой в парламенте будет создание коалиции при участии БЮТ и НУ-НС, но не исключает, что кто-то из 228 народных депутатов – членов этих двух блоков может не проголосовать за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, и тогда В.ЮЩЕНКО сможет перейти к другим вариантам создания коалиции.