Эксперты УНЦПИ рекомендуют оппозиции создать теневое правительство

Эксперты Украинского независимого центра политических исследований рекомендуют фракциям парламентской оппозиции создать теневое правительство.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил эксперт проектов УНЦПД Олег ЯРОШ.

Он считает, что теневое правительство является дополнительным инструментом влияния оппозиции на власть. По словам эксперта, таким образом оппозиция получит возможность проверить способности и профессионализм того или иного политика в своих рядах, его соответствие должности, на которую он будет претендовать в правительстве.

Кроме того, отметил О.ЯРОШ, создание теневого правительства из представителей оппозиции даст возможность влиять на Кабинет министров при принятии им решений.

“Оппозиция не потеряет компетентность, сможет гибко реагировать на политический процесс, проводить эффективную и содержательную дискуссию, доказывать избирателям, что она способна управлять более эффективно и полностью готова перебрать власть на себя”, - убежден эксперт.

В свою очередь, руководитель политических программ УНЦПИ Светлана КОНОНЧУК раскритиковала идею БЮТ и блока “Наша Украина – Народная самооборона”, в случае формирования коалиции, предоставить представителям оппозиции пост вице-премьера и должности заместителей министров.

“Нужно и политикам, и аналитикам четко понимать, что не бывает парламентской оппозиции, наделенной властными полномочиями. В любой форме это невозможно”, - сказала она.

По словам эксперта, в таком случае граждане не будут понимать, какие политические силы находятся у власти, а какие – в оппозиции. “Это вносит дисбаланс в систему государственного управления”, - отметила С.КОНОНЧУК.

По ее мнению, в данное время главным моментом политического процесса является определение статуса парламентской оппозиции. По словам С.КОНОНЧУК, для упорядочения статуса и основ деятельности парламентского меньшинства более целесообразно внести дополнение к действующим законодательным и нормативным актам.