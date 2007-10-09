Руководство Службы международных автомобильных перевозок обвиняет Рудьковского в рейдерском захвате предприятия

Директор ГП «Служба международных автомобильных перевозок» Анатолий ТКАЧЕНКО заявляет о процессе рейдерского захвата предприятия, который инициировал министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы просим поддержки, мы рассказываем о так называемом рейдерском захвате предприятия, мы не ожидали этого, мы не защищены сейчас, потому что сам министр транспорта и связи Украины господин РУДЬКОВСКИЙ инициировал это», - заявил он.

Как сообщил А.ТКАЧЕНКО, начиная со 2-го квартала т.г., Н.РУДЬКОВСКИЙ оказывал на него давление с целью трудоустройства в СМАП представителей Соцпартии Украины. При этом эти люди не были специалистами в отрасли автотранспорта и перевозок. «В некоторых случаях мы были вынуждены уступить - так как над нами министр», - отметил А.ТКАЧЕНКО.

По его словам, в сентябре Н.РУДЬКОВСКИЙ потребовал трудоустроить еще 10 его однопартийцев и получил отказ. После этого 24 сентября вышли приказы Минтранссвязи: №845 - об увольнении А.ТКАЧЕНКО и №846 - о назначении исполняющего обязанности директора.

А.ТКАЧЕНКО считает свое увольнение незаконным, поскольку в это время он находился на больничном, его контракт истекает в 2010 году. Кроме того, он не согласен с причинами увольнения: за неэффективное использование и хранение имущества. По его словам, в СМАП не была проведена проверка, которая бы констатировала эти проблемы.

В то же время он отметил, что сам министр пользовался деньгами СМАП, чтобы оплатить свои чартерные полеты за границу. «Наверное, это и привело к неэффективному использованию имущества», - сказал А.ТКАЧЕНКО. Он также обвинил Н.РУДЬКОВСКОГО в «кадровой чехарде» в пунктах пропуска, в неучастии министра в переговорах об увеличении количества разрешений на международные перевозки, в результате чего автомобили украинских перевозчиков простаивают.

Как отметил А.ТКАЧЕНКО, он обращался к премьер-министру Украины, и 4 октября приказы Минтранссвязи №845 и 846 были отменены распоряжением Кабмина. Однако в этот же день Н.РУДЬКОВСКИЙ назначил и.о. директора СМАП Сергея СЛОБОДЯНЮКА. По словам А.ТКАЧЕНКО, вчера, 8 октября, он вышел с больничного и, в соответствии с решением правительства, вернулся на рабочее место, однако, как оказалось, С.СЛОБОДЯНЮК забрал печати предприятия. Более того, сообщил А.ТКАЧЕНКО, за это время были внесены изменения в Устав предприятия, которыми должность директора изменена на гендиректора с тем, чтобы А.ТКАЧЕНКО не смог восстановиться через суд, а также разрешен отвод земель, принадлежащих СМАП.

В связи с этим А.ТКАЧЕНКО рассчитывает на поддержку ассоциаций автоперевозчиков и на реакцию правительства. Завтра конференция СМАП вынесет свое решение относительно внесения Минтранссвязи изменений в устав предприятия, сообщил он.

А.ТКАЧЕНКО отметил, что все эти действия могут парализовать работу в пунктах пропуска на границе.