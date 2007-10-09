Бывший главный редактор “Газеты 24” Виталий ПОРТНИКОВ заявляет, что уволился с должности главного редактора “Газеты 24” из-за давления и цензуру.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Свое увольнение с должности главного редактора “Газеты 24”, которую он занимал с начала выхода газеты - с марта этого года, В.ПОРТНИКОВ называет “политическим и профессиональным поступком” и надеется, что он будет “поучительным” для потенциальных инвесторов.

В.ПОРТНИКОВ утверждает, что давление на коллектив издания оказывалось достаточно длительное время. “Мы испытывали давление достаточно долгое время”, - заявил он.

Он сообщил, что увольняется, прежде всего, из-за несогласия с требованием инвестора превратить редколлегию “Газеты 24” на орган управления – ввести в ее состав с целью осуществления контроля над изданием члена Наблюдательного совета телеканала “Тонис”, человека из ближайшего окружения инвестора - Натальи ЖИЛИНОЙ.

По словам В.ПОРТНИКОВА, требование инвестор, который сейчас находится за рубежом, выдвинул во время телефонного разговора вчера поздним вечером. Сразу после этого В.ПОРТНИКОВ написал заявление об увольнении. Сегодня он уже встречался с коллективом “Газеты 24”, где объяснил свой поступок и пригласил его членов к участию в новом проекте, который намерен развивать.

“Я думаю, что мы буквально с сегодняшнего дня приложим усилия к тому, чтобы возобновить этот проект в новой форме, и чтобы с тем же коллективом работать уже над созданием новой ежедневной независимой качественной газеты с качественными инвесторами”, - сказал В.ПОРТНИКОВ.

На вопрос журналистов, имеет ли он уже какие-то предложения от инвесторов, журналист сказал: “Мы сейчас рассматриваем предложения. Сейчас они есть, поскольку если бы их не было, я бы не говорил людям, что мы этот вопрос попробуем решить в ближайшие дни”.

“Мы с вами не можем подавать пример того, что нас можно использовать в качестве орудия для удовлетворения чьих-то мелких или даже не мелких амбиций. Украинские СМИ существуют не для этого”, - отметил В.ПОРТНИКОВ. По его словам, в последние годы в Украине выросла “молодая сильная журналистика”, которая способна развиваться.

По убеждению В.ПОРТНИКОВА, нашему государству необходима качественная независимая пресса, и это сыграло важную роль при принятии решения уволиться с должности главного редактора.

“Мы эту прессу будем делать. Когда мы создавали “Газету 24” я обещал журналистам, которые к нам приходили, что мы будем делать новую европейскую независимую газету... И я от этой своего обещания не отказываюсь”, - сказал В.ПОРТНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, с 27 марта с.г. на медиа-рынке Украины появилось новое издание «Газета 24». На сегодня газета поступает в продажу в шести городах–миллионниках: Киеве, Донецке, Львове, Днепропетровске, Харькове, Одессе. Предусматривается, что издание впоследствии станет ежедневным и будет издаваться на русском и украинском языках.

Стоимость бизнес-проекта газеты и интернет-портала «Газеты 24» составляет около 10 млн. долларов США.

Сегодня утром ряд СМИ обнародовали открытое письмо В.ПОРТНИКОВА к журналистам и сотрудникам “Газеты 24”, читателям этого издания, в котором он сообщил о своем увольнении с должности главного редактора издания. “Это решение было принято мной после беседы с инвестором проекта Владимиром КОСТЕРИНЫМ, который заявил о необходимости осуществления внутреннего надзора за деятельностью редакции со стороны руководящей компании, что подтвердило желание установить политический контроль над выходом возглавляемого мной издания”, - говорится в документе.

"Не буду скрывать, что с попытками опубликовать в издании материалы, которые расходятся с концепцией издания, мне пришлось сталкиваться с первых дней работы шеф-редактором, а затем и главным редактором "Газеты 24". Но сначала мне удавалось им более-менее эффективно противостоять, а тем самым и отгораживать коллектив редакции от попыток политического использования инвестором и его ближайшим окружением", - пишет В.ПОРТНИКОВ.

По его словам, ситуация кардинально изменилась после парламентских выборов, на которых возглавляемая В.КОСТЕРИНЫМ партия (Партия зеленых Украины) выступила "крайне неудачно".

"Виновными в этом оказались СМИ, принадлежащие инвестору, – телеканал "Тонис" и "Газета 24". Начали предприниматься попытки смены руководства этих СМИ", - заявляет В.ПОРТНИКОВ.