14 октября « Свобода » проведет Марш за признание Украинской повстанческой армии

Всеукраинское объединение « Свобода » намерено провести 14 октября Марш за признание Украинской повстанческой армии.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил лидер « Свободы » Олег ТЯГНИБОК.

По его словам, Марш пройдет в рамках мероприятий объединения в связи с празднованием 100-летия со дня рождения Главного командира УПА Романа Шухевича и 65-й годовщины УПА.

О.ТЯГНИБОК сообщил, что участники Марша 14 октября соберутся возле памятника Тарасу Шевченко в 10 часов и пройдут по маршруту: памятник Тарасу Шевченко - улицы Льва Толстого - площадь Льва Толстого - улица Большая Васильковская - улица Крещатик - Майдан Незалежности - улица Михайловская - Михайловская площадь - Софийская площадь.

По словам лидера “ Свободы ”, после этого участники Марша примут участие в рыцарском празднике “ В обороне родной земли ” на Софийской площади, который начнется в 12 часов.

Кроме того, отметил О.ТЯГНИБОК, в этот же день ВО “ Свобода ” проведет по улицам Киева автопробег “ УПА – наши герои ”. Участники автопробега соберутся в 7.30 на въезде в Киев по Житомирской трассе.

О.ТЯГНИБОК сообщил, что на прошлой неделе “ Свобода ” подала столичной власти заявку на проведение акции, и выразил надежду, что правоохранительные органы обеспечат порядок в ходе их проведения.

Организаторы Марша рассчитывают, что в нем примет участие не менее 10 тыс. человек, отметил он.

О.ТЯГНИБОК также отметил, что на внеочередных парламентских выборах 2007 года “ Свобода ” заставила НУ-НС и БЮТ обратить внимание на вопрос признания ОУН-УПА. По его словам, еще в начале избирательной кампании лидер НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО утверждал, что признание ОУН-УПА является абсолютно неважным “ гуманитарным ” вопросом. Однако в конце кампании представители НУ-НС и БЮТ под давлением реального рейтинга “ Свободы ” были вынуждены ездить в Западную Украину, “ торжественно присягая добиваться признания украинских героев в новом парламенте ”.

“ Сегодня у этих политических сил большинство в украинском парламенте, и коалиция НУ-НС и БЮТ обязана выполнять данное обещание. “ Свобода ” готова предложить соответствующий проект ”, - отметил О.ТЯГНИБОК.

В то же время, убежден лидер “ Свободы ”, четкий сигнал о необходимости признания ОУН-УПА должен подать Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. О.ТЯГНИБОК считает, что таким сигналом должны стать Указ Президента о необходимости признания ОУН-УПА, присвоение Р.Шухевичу и Степану Бандере звания « Герой Украины ».