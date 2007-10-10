В Киевском академическом театре оперетты 14 октября состоится заключительный тур конкурса молодых балетмейстеров в жанре современной хореографии “Взгляд в будущее”.

Как сообщила на пресс-конференции в агентстве УНИАН продюсер конкурса молодых балетмейстеров, продюсер “Школы танца Чапкиса” Вероника КУХТИНА, задачей конкурса является пропаганда современного хореографического искусства в Украине и демонстрация работ молодых балетмейстеров широкой аудитории для привлечения внимания к современному танцу, как одному из наиболее популярных и доступных для молодежи жанров современного искусства. Также, по словам В.КУХТИНОЙ, важной задачей является развитие международных контактов с известными балетмейстерами современного театра, проведение круглых столов и обсуждение проблем и направлений развития современного хореографического искусства в Украине.

В задачи конкурса также входит проведение мастер-классов по разным стилям современной хореографии и создание совместных хореографических проектов с известными европейскими и американскими балетмейстерами, а также организация концертов как начинающих театральных трупп, так и известных.

В полуфинале конкурса примут участие 18 балетмейстеров, 6 лучших будут представлять свои работы в финале. Вечером планируется провести гала-концерт, на котором будут представлены выступления победителей конкурса „Взгляд в будущее”; перфоманс американского хореографа Хилари БРАЙАН с участием украинских хореографов; хореографические миниатюры украинских балетмейстеров современной хореографии Аллы РУБИНОЙ, Анико РЕХВИАШВИЛИ, Лилии КЛИМЧУК, Татьяны БОРИСЕНКО, Антона ОВЧИННИКОВА в исполнении артистов балета Национального академического театра оперы и балета, Национального академического театра российской драмы им. Леси Украинки, театра современной хореографии „Созвездие Анико”, артистов творческой мастерской „Лелио”, театра танца „Модус-Ника”, танцевальной компании „Блек Оранж”.

В жюри конкурса входят заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов, председатель жюри телевизионного конкурса “Танцы со звездами” Григорий ЧАПКИС, балетмейстер, художественный руководитель компании Armstrong Jazz Ballet (Париж) Джеральдин АРМСТРОНГ, балетмейстер, художественный руководитель Hilary Bryan Dance Theater (Оукланд, США) Хилари БРАЙАН, балетмейстер, художественный руководитель театра современной хореографии „Созвездие Анико” (Киев) Анико РЕХВИАШВИЛИ, заслуженная артистка Украины, лауреат Международного конкурса артистов балета им. Сержа Лифаря Алла РУБИНА.

Как отметил директор конкурса молодых балетмейстеров, преподаватель “Школы танца Чапкиса” Антон ОВЧИННИКОВ, к участию в конкурсе допускаются балетмейстеры в возрасте до 30 лет.

Он выразил убеждение, что такой конкурс станет традиционным. Работы победителей планируется представить в сборном концерте.