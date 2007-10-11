В Украине впервые издали украиноязычную Библию в аудиоформате. Запись Библии осуществлена на двух дисках в удобном mp3-формате. Аудиоверсия включает две наиболее важные и нужные для духовного развития человека книги: Новый завет и Псалтырь. Реализовала идею Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН, где были презентованы диски, сообщил пресс-секретарь Киевской патриархии архимандрит ЕВСТРАТИЙ.

По его словам, текст, который использовался для этого издания – это текст перевода Святейшего патриарха ФИЛАРЕТА, то есть слово Божье изложено понятным современным украинским языком. “Он признан как авторитетный перевод не только нашей церковью, а также Греко-Католической, Римо-Католицькою церквами и ведущими протестантскими объединениями Украины. И не только по нашему убеждению – верующих, церковных людей, но и по отзывам специалистов языковедов, этот перевод является наиболее соответствующим современным нормам литературного украинского языка”, - сказал ЕВСТРАТИЙ.

Собравшиеся на пресс-конференции епископ Тернопольский и Бучацкий НЕСТОР, который является одним из авторов идеи осуществления аудиозаписи Библии, сообщил, что прежде всего проект рассчитан на людей с особыми потребностями – которые имеют недостаток зрения, не могут по тем или другим причинам читать и получать понимание слова Божьего обычным образом, а лучше воспринимают его на слух. Аудиоиздание также рассчитано на людей преклонных лет, которым сложно читать, а также на занятых людей, которым в современном ритме жизни тяжело найти время, чтобы просто посидеть и почитать Библию.

Работа над записью, по его информации, длилась около трех месяцев. Текст начитывал профессиональный диктор Николай КОЗИЙ, которого избрали после прослушивания нескольких претендентов.

Общее время звучание аудиозаписи Библии - 26 часов, тираж первого издания – 1 тыс. дисков. Вскоре Библию на дисках можно будет приобрести в церковных магазинах, а впоследствии, как рассчитывают представители духовенства, и в магазинах продажи компакт-дисков. Экземпляры записи будут распространены не только в столице, но и по всем регионам Украины. Экземпляр будет стоить от 40 до 50 грн.

Как отметил епископ НЕСТОР, если эксперимент будет успешным, то впоследствии планируется издать в аудиоформате Детскую Библию и Закон Божий.