БЮТ и НУ-НС не будут голосовать за Литвина на должность спикера, даже если он поддержит Тимошенко главой правительства – Томенко

Блоки Юлии Тимошенко и “Наша Украина – Народная самооборона” не будут голосовать за назначение Владимира ЛИТВИНА на должность председателя Верховной Рады, даже если он поддержит избрание Юлии ТИМОШЕНКО главой правительства.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО, отвечая на вопрос журналистов, насколько вероятно, что В.ЛИТВИН может стать спикером ВР, если его политическая сила поддержит Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

“Это невозможно, поскольку он не в демократической коалиции. Мы не можем голосовать за лидера партии, которая вне коалиции... Он не может рассматриваться и голосоваться на должность председателя ВР”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что БЮТ не ведет никаких переговоров относительно присоединения Блока Литвина к коалиции БЮТ и НУ-НС.

По его словам, это связано с отсутствием лидера этой политической силы Владимира ЛИТВИНА в Киеве. “Блок Литвина занял такую позицию – они ни с властью, ни с оппозицией”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он выразил мнение, что в Верховной Раде Блок Литвина будет действовать ситуативно. “Может голосовать за ТИМОШЕНКО, а может не голосовать”, - добавил он.