Реформы железных дорог на пространстве «1520» стали возможны благодаря стабильности экономической системы и политического курса

Эти факторы, а также неизменность или преемственность руководства железных дорог и понимание необходимости проведения реформ обеспечили России и Казахстану успешное реформирование железнодорожного транспорта, - так считают эксперты Консалтингового консорциума «Менеджмент консалтинг групп».

В Казахстане железную дорогу реформировали в период 2004-2006 гг. Российские железные дороги прошли уже два этапа реформирования из запланированных трех. Процесс планируют завершить в 2010 году. Сегодняшний результат казахов и россиян – присутствие частного капитала на рынке, повышенная рентабельность перевозок, увеличение грузооборота. И в России, и в Казахстане в период проведения реформ отмечалась стабильная политическая ситуация.

«В 2001 году дороги России, Казахстана и Украины имели одинаковые системные проблемы: нарушение принципа воспроизводства основных фондов и отсутствие экономически обоснованных механизмов функционирования. С момента развала СССР потребности железнодорожников в инвестициях удовлетворялись на 20-30%. В результате износ основных средств достиг критической отметки - 80%. К тому же планово-бюджетная система функционирования железных дорог СССР была разрушена, а новую еще не создали. Железные дороги этих стран не могли самостоятельно решить всех, накопленных за годы независимости, проблем без проведения глобальной структурной перестройки и комплексного реформирования», - говорит эксперт КК «МКГ», заведующий кафедры Государственного экономико-технологического университета транспорта Виктор Мироненко.

Острая необходимость реформы для железных дорог, их готовность к реформированию, понимание социумом необходимости реформирования, неудовлетворенность существующим объемом и качеством услуг, готовность общества к уменьшению социальной нагрузки на железные дороги – факторы, которые подтолкнули Россию и Казахстан к реформированию транспортной системы. Те же предпосылки имеет и Украина.

«Изменения, проходящие в процессе реформирования железных дорог, затрагивают интересы практически всей страны, влияют на экономическую ситуацию в целом и на развитие абсолютно всех финансово-промышленных групп. Донести обществу основные положения реформирования и успешно противостоять разным векторам влияния на этот процесс может только сильная стабильная власть», - уверен руководитель аналитической группы КК «Менеджмент консалтинг групп» Дмитрий Подтуркин.