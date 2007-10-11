В Тендерной палате ожидают конкретной реакции на факты нарушений при проведении госзакупок - Лаба

В Тендерной палате ожидают конкретной реакции на факты нарушений при проведении государственных закупок, выявленные в результате проверок ТПУ.

Об этом cегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления ТПУ Владимир ЛАБА.

Он подчеркнул, что многие факты выявленных нарушений касаются высокопоставленных должностных лиц, в частности в министерствах и ведомствах.

По данным В.ЛАБЫ, ТПУ проверила 14 тыс. процедур госзакупок и выявила нарушений более чем на 24 млрд. грн. «Об этих фактах, касающихся министерств, ведомств и органов центральной и местной власти, Тендерная палата сообщила общественности. В частности, они касаются Укрзализныци – нарушений более чем на 600 млн. грн., власти Киева – почти 1 млрд., Харьковского и Черкасского горсоветов», - отметил В.ЛАБА.

Председатель ТПУ удивлен, что, несмотря на то, что материалы проверок направлены в правоохранительные органы, «на заседаниях Кабинета Министров и различных совещаниях, на которых обсуждались вопросы госзакупок, не критиковались действия должностных лиц, которые допускали и допускают нарушения, а зачастую критиковалась деятельность ТПУ и вообще ставилось под сомнение существование общественного контроля за системой госзакупок».

Вместо того, чтобы бороться с коррупционерами, центральные органы власти, убежден В.ЛАБА, вели борьбу с общественной организацией в лице Тендерной палаты. «Реакцией правительства стало не привлечение высоких должностных лиц к ответственности за разворовывание госсредств, а сведение счетов с Тендерной палатой, которая придает гласности факты нарушения закона», - подчеркнул В.ЛАБА.