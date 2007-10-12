Политическая нестабильность может затянуть процесс реформирования «Укрзализныци» - эксперты

Политическая нестабильность может затянуть процесс реформирования «Укрзализныци».

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказали руководитель аналитической группы консалтинговой компании «Менеджмент консалтинг групп» Дмитрий ПОДТУРКИН и заведующий кафедрой Государственного экономико-технологического университета транспорта, доктор наук Виктор МИРОНЕНКО.

«Это вполне возможно, любое политическое потрясение оттягивает срок реализации этой реформы, хотя эти сроки устанавливались с определенным люфтом - с учетом всяческих непредвиденных обстоятельств», - отметил В.МИРОНЕНКО. При этом он напомнил, что реформу планируется осуществить до 2015 года в три этапа. Первый этап уже начался, и его планировалось завершить в 2008 г. «Но в связи со всеми политическими событиями этот срок, наверное, будет отодвинут», - считает В.МИРОНЕНКО.

Как отметил Д.ПОДТУРКИН, «реформа в любом случае уже отодвигается», ведь когда принималась концепция реформирования железнодорожного транспорта Украины в декабре прошлого года, была поставлена задача - подготовить программу реформирования и подать ее на согласование в Кабмин. «В апреле началась политическая нестабильность, поэтому мы сейчас имеем ситуацию, когда программы еще не согласованы, закон об особенностях железнодорожного управления тоже не прошел чтение и, естественно, что еще до бюджета, до нового Кабмина - это еще пара месяцев, когда не будут заниматься непосредственно законодательным обеспечением реформирования», - отметил эксперт.

По словам Д.ПОДТУРКИНА, железная дорога своими силами занимается реформированием, однако только в своих рамках.

В свою очередь В.МИРОНЕНКО выразил мнение, что активно реформирование начнет проводиться уже в следующем году.

Д.ПОРДТУРКИН также отмечает, что спрогнозировать, на сколько отложится реформирование, сложно. Однако, по его мнению, реформирование необходимо проводить как можно скорее. «Если мы не начнем в следующем году реформирование, если мы начнем в тот момент, когда Россия закончит реформирование своих железных дорог, то на рынке международных железнодорожных перевозок места уже не будет и можно будет просто поставить крест на транзитном потенциале нашей страны», - заявил он.

По мнению эксперта, для успешного реформирования необходимо три фактора: стабильная экономическая система, экономические приоритеты, четкая политическая воля и политический курс, а также неизменность и преемственность руководства железных дорог.

Справка УНИАН. Концепция Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта была одобрена Кабинетом Министров Украины 27 декабря 2006 года.

«Укрзализныця» и Минтранссвязи подготовили законопроект «Об особенностях реформирования железнодорожного транспорта общего пользования».

Реформирование отрасли намечено провести в три этапа до 2015 года.