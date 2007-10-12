24 сентября участники экспедиции журнала ”Украина ЗА РУЛЕМ” покорили Говерлу на «Ниве-Шевроле»

24 сентября участники экспедиции журнала "Украина ЗА РУЛЕМ" покорили самую высокую вершину Украины – Говерлу на автомобиле "Нива-Шевроле".

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор журнала "Украина ЗА РУЛЕМ", организатор экспедиции Анатолий БУРБЕЗА.

На пресс-конференции представитель Книги рекордов Украины торжественно вручил дипломы рекордсменов организаторам, участникам экспедиции, а также партнерам экспедиции, без которых восхождение было бы невозможным.

А.БУРБЕЗА подчеркнул, что ранее в Украине никто не поднимался на Говерлу, высота которой составляет 2 тыс. 61 м.

В свою очередь, руководитель экспедиции, мастер спорта по автомототуризму Роман МАРТЫНЮК сообщил, что автомобиль перед восхождением прошел специальную подготовку в мастерской Андрея ТЕРНОВСКОГО. В частности, на «Ниву-Шевроле» были установлены лебедки и мощная защита днища. В то же время, все узлы и агрегаты автомобиля остались без доработок, поскольку восхождение на Говерлу должен был совершить серийный автомобиль.

Р.МАРТЫНЮК отметил, что «Ниву-Шевроле» сопровождали автомобили ЗиЛ-131, ЛуАЗ-1302, пикап «Шевроле-Сильверадо» и квадроцикл.

По его словам, базовый лагерь экспедиции расположился на высоте около 1 тыс. 450 м, куда должны были добраться все машины колонны, однако преодолеть карпатское бездорожье смогла только «Нива-Шевроле».

Руководитель экспедиции отметил, что именно с базового лагеря, где «закончился даже намек на дорогу», 3 сентября начался самый сложный этап подъема к вершине.

Р.МАРТЫНЮК добавил, что восхождение длилась 24 дня, но уже на следующий день после восхождения в течение 5 часов автомобиль с помощью тросов и лебедки спустили к подножью горы.