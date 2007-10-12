Социалист Сильченко намерен обратиться к Ющенко для привлечения внимания к фактам подкупа студентов со стороны БЮТ

Народный депутат от СПУ Василий СИЛЬЧЕНКО намерен обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с открытым письмом, чтобы привлечь внимание к фактам массового подкупа студентов со стороны БЮТ.

Об этом В.СИЛЬЧЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня мы видим, что «честность» выборов, о которых много и красиво говорят некоторые политические силы, далеки от демократических стандартов», - сказал В.СИЛЬЧЕНКО.

Первый секретарь Киевского обкома СПУ продемонстрировал обращения студентов Белоцерковского Аграрного университета, «которые просят защитить их от угроз и шантажа со стороны БЮТ». По словам В.СИЛЬЧЕНКО, студентам была обещана финансовая поддержка за сбор голосов в пользу БЮТ - от 50 до 150 грн. Однако, утверждает он, после выборов с ними никто не рассчитался, а тем, кто настойчиво пытался встретиться с представителями БЮТ и получить обещанные деньги, начали угрожать, запугивать их самих и членов семей. «Для меня главное - защитить детей от угроз политических аферистов», - подчеркнул он.

Вместе с тем В.СИЛЬЧЕНКО отметил, что не владеет юридическим подтверждением того, что технология подкупа избирателей осуществлялась непосредственно БЮТ, а не любой другой силой от имени БЮТ. «Я располагаю заявлениями граждан, которые указывают на БЮТ», - уточнил представитель СПУ.

В.СИЛЬЧЕНКО опроверг утверждение, что обнародование данной информации является технологией СПУ и партий коалиции по пересчету голосов, полученных на досрочных выборах-2007. «Для нас главным является моральный аспект данной проблемы. Мы хотим предать огласке собранные факты и обратить внимание общественности и политиков на то, что избирательные кампании необходимо проводить честно и демократично, а не скупать голоса. Тут в большей степени вопрос морали, а не политики», - подчеркнул он.