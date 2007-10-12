Депутат Деснянского райсовета Киева просит СБУ проверить законность эксплуатации парковочных площадок в районе

Депутат Деснянского районного совета в городе Киеве Анатолий ГУНЬКОВ просит Службу безопасности Украины проверить законность эксплуатации парковочных площадок в районе.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он сообщил, что подал соответствующее заявление в СБУ, и уже возбуждено уголовное дело.

По словам А.ГУНЬКОВА, решение №9 шестой сессии Деснянского райсовета 5-го созыва о предоставлении коммунальному предприятию “Деснянскпарксервис” разрешения на временное обустройство парковочных участков и возможность привлечения инвесторов грубо фальсифицировано. В частности, по его словам, в тексте решения, которое официально оформлено в аппарате Деснянского райсовета, отсутствует проголосованное на сессии предложение относительно поручения постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и информатизации разработать текст договора между “Деснянскпарксервисом” и субъектами предпринимательской деятельности

Как отметил депутат, несмотря на то, что “Деснянскпарксервис” является коммунальным предприятием Деснянского райсовета, паспорта (планы) парковочных площадок не подаются на согласование ни в Деснянский райсовет, ни в соответствующую профильную комиссию, что фактически незаконно переводит контроль за деятельностью “Деснянскпарсервиса” от Деснянского райсовета к первому заместителю председателя Деснянской РГА Михаилу ИЩЕНКО.

А.ГУНЬКОВ сообщил, что в постоянную комиссию по вопросам транспорта, связи и информатизации не предоставлено на согласование ни одного договора между “Деснянскпарксервис” и инвестором об обустройстве и передаче в дальнейшую эксплуатацию парковочных площадок.

Вместо этого, по его словам, договоры об обустройстве согласуются М.ИЩЕНКО, что осложняет проведение контроля со стороны Деснянского райсовета за процессом передачи в эксплуатацию парковочных площадок и создает возможность осуществления коррупционных действий, что в свою очередь приведет к сокращению поступлений от деятельности по парковке автотранспорта.

“Сложившаяся ситуация несет в себе признаки превышения служебных полномочий со стороны М.ИЩЕНКО и руководства “Деснянскпарксервис”, создает базу для коррупционных действий и выведения значительных денежных потоков из бюджета, нарушает основные принципы местного самоуправления и самого конституционного строя в Украине”, - убежден А.ГУНЬКОВ