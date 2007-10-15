”Терра Альянс Украина” приступила к строительству многофункционального жилого комплекса в городе Борисполе

Группа компаний "Терра Альянс Украина" (Киев), приступила к строительству многофункционального жилого комплекса с надземным паркингом по ул. Дзержинского, 14 в городе Борисполе (Киевская обл.).

Это первый комплекс в городе Борисполе уровня mixed-used, который объединяет в единое целое жилую часть и инфраструктуру, полностью удовлетворяющую потребностям будущих жителей, а также паркинг и благоустроенную придомовую территорию.

Жилая часть комплекса состоит из восьми 16-тиэтажных секций на 825 квартир

Инфраструктура комплекса включает в себя: крупноформатный торговый комплекс, ресторан, уютное кафе, салон красоты, небольшие магазины, банковское отделение и пункты бытового обслуживания населения, которые размещаются на первых этажах торгово-офисного центра.

Кроме того, проектом предусмотрено строительство двухуровневого наземного крытого паркинга на 131 машиноместо, крытой автостоянки на 50 машиномест и автостоянки перед офисно-торговым центром на 94 машиноместа.

Строительство комплекса будет осуществляться в две очереди, в состав первой войдут три жилые секции на 315 квартир, автостоянки, придомовые площадки.

Строительство второй очереди начнется во втором квартале 2008 года и будет вестись параллельно с первой очередью.

Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на первый квартал 2009 года. Ввод в эксплуатацию всего комплекса запланирован на третий квартал 2009 года.

Справка:

Разрешение на осуществление строительных работ № 93/04-03/07 от 19 сентября 2007г., выдано ООО «Система строй» (г. Борисполь). Срок действия разрешения – до 01.07.2009 г.

Заказчик проекта - ООО "Системастрой" (Борисполь).

Генподрядчик - ООО "Монолитжилстрой" (Борисполь).

Авторский надзор – ООО «Проект индустрия» (г. Киев).

Девелопер проекта - компания "Терра Девелопмент" (г. Киев).

Виталий Николаенко

специалист по рекламе и PR

компании «ТЕРРА Девелопмент»

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