Ровно через месяц стартует игра «Воля Интернет-Квест»

Компания ВОЛЯ 15 ноября начинает новую игру «Воля Интернет-Квест». Партнером игры является Интернет-компания «Мета».

Воля Интернет-Квест – это увлекательная логически-поисковая игра, которая пройдет в сети Интернет. Игра состоит из серии заданий - загадок, ответы на которые находятся в сети Интернет. Участие в ней позволит Вам отдохнуть, весело и необычно провести время, узнать много нового о современных технологиях и сети Интернет, а также выиграть ценные призы.

Стать участником игры «Воля Интернет-Квест» очень легко. Новым пользователям услуги высокоскоростного доступа в Интернет, при подключении к услуге «Воля Бродбенд», необходимо просто выбрать тарифный план «Велетень», который включает 10 000 Мегабайт трафика за 100 грн/мес, или «Безмежжя», включающий 30 000 Мегабайт трафика за 150 грн/мес. – и новый пользователь в игре. Есть также приятная новость - этой осенью подключение к услуге «Воля Бродбенд» обойдется новому абоненту всего лишь в 1 гривну.

Всем, кто уже пользуется услугой «Воля Бродбенд», необходимо всего лишь перейти (или оставаться) на одном из вышеназванных тарифных планов («Велетень» или «Безмежжя»).

Игра «Воля Интернет Квест» начнется 15 ноября и

будет продолжаться 2 недели – по 30 ноября.

«Получайте задания, ищите ответы в сети, присылайте ответы нам - и выигрывайте призы. Решать загадки можно одному, всей семьей или с другом - все, что нужно, это любопытство и желание интересно провести время», - говорит Наталья Баш, руководитель отдела PR компании ВОЛЯ.

Обязательным условием участия в игре является регистрация на стартовой странице Игры http://quest.volia.com/. Зарегистрироваться для участия можно с 10.11.07 до 30.11.07, не зависимо от этапа Игры.

Игра стартует 15.11.2007 в 22:00. В ходе игры Игрокам предстоит пройти 5 этапов по 5 заданий в каждом, решив все задания (начала этапов 15.11.2007, 18.11.2007, 21.11.2007, 24.11.2007, 27.11.2007). Цель каждого задания — найти правильный ответ и, подставив его в соответствующее поле для ввода ответов, выполнить задание.

По прохождению очередного этапа, Игрок получает информацию о занятом им месте в промежуточном рейтинге на этом этапе. Условием прохождения игры является выполнение всех заданий всех этапов, независимо от даты регистрации.

Список призеров формируется на основе итогового рейтинга Игры:

1 место — ноутбук;

2 место — карманный персональный компьютер;

3, 4, 5 место — цифровой фотоаппарат;

11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101 место — флеш-накопитель.

Церемония награждения будет проходить 07.12.2007 г.

Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, предоставляющий доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет — до 38 Мбит/сек без необходимости телефонной линии. Широкий выбор различных планов подписки на цифровые пакеты, на любой вкус и возраст. Более 100 телепрограмм в самом полном плане подписки.

Наталья Баш

Начальник отдела PR компании ВОЛЯ

Тел./факс:207-70-92

info@volia.com