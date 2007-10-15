17-19 октября в Киеве пройдет форум «Банк-Развитие-2007»

17-19 октября в Киеве состоится форум «Банк-Развитие-2007».

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор украинской выставочной компании «ВнешЭкспоБизнес» Валентин СОКОЛОВСКИЙ, в этом году программа форума включает специализированные выставки банковского оборудования, новых банковских технологий, услуг для банков.

Кроме того, в рамках форума будет проведена конференция «Новые банковские продукты: о чем еще не знают корпоративные клиенты».

По словам В.СОКОЛОВСКОГО, в работе форума примут участие более 60 компаний.

Справка УНИАН. Форум «Банк-Развитие» был основан в 2004 году по инициативе Национального банка Украины и компании «ВнешЭкспоБизнес» при поддержке Кабинета министров Украины.