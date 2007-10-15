Представители интеллигенции восточных и юго-восточных областей Украины выступают за создание демократической коалиции в Верховной Раде.

Как отметила на пресс-конференции в УНИАН, ведущий научный сотрудник ГП “Научно-исследовательский институт трубной промышленности” Валентина ДЯЧЕНКО (Днепропетровская область) ученые области обратились к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой способствовать созданию демократической коалиции. По ее словам, в обращении отмечается, что стабильность в Украине наступит после того, как будет сформирована демократическая коалиция и новое правительство. “Просим проявить мудрость и сделать все возможное для того, чтобы этот процесс проходил без промедления”, - идет речь в обращении к В.ЮЩЕНКО.

Профессор кафедры истории Украины Луганского национального педагогического университета им. Т.Шевченко Ольга БОРИСОВА считает, что “помаранчевым силам” нужно создавать коалицию. По ее словам, “украинскому этносу присущ латентный матриархат”. Она отметила, что “матриархат - это не сюси-пуси, а когда одна женщина и много мужчин”. По ее словам, именно этот процесс наблюдается в нынешней политике и “украинский народ на ближайшие 5-10 лет определился с одной женщиной”, которая контролируя 16 областей (БЮТ набрала больше всего голосов на выборах в 16 регионах - УНИАН), “сама будет выбирать себе партнера”. Она считает, что именно Ю.ТИМОШЕНКО должен определять, какая будет коалиция. О.БОРИСОВА, говоря о Президенте Украины В.ЮЩЕНКО отметила, что если он и дальше будет говорить о каких-то компромиссах, то “будет двигаться к тому, что его политическая потенция может прекратить свое существование”. Она считает, что на сегодня “самым большим политическим секс-гигантом нашей политики является Владимир ЛИТВИН, поскольку его рейтинг растет”. О.БОРИСОВА считает, что БЮТ и НУ-НС “пусть создадут хоть что-то, чтобы мы увидели, что они не бесплодны”.

Певец, композитор, заслуженный работник культуры Украины Анатолий СЕРДЮК (Запорожская область) считает, что не создание коалиции демократических сил приведет к “такому разочарованию, что мы будем отброшены на многие годы назад”.

Заведующий кафедрой Харьковского национального педагогического университета им. Г.Сковороды Юрий ПОЯРКОВ считает, что “власть, которая придет должна полностью отвечать за государственное строительство, экономику, внутреннюю и внешнюю политику в Украине”. По его словам, рационально, чтобы это делали демократические силы и “никаких мегакоалиций, которые вели бы к разброду не может быть”.

Главный врач роддома №2 города Днепропетровска Людмила ПАДАЛКО считает, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины доказали, что “есть определенный прирост поддержки демократических сил”. По ее словам, не уместным является высказывание, что создание широкой коалиции – это есть процесс единенья востока и запада. Она считает, что вариантом единения всей Украины являются “демократические преобразования в нашем государстве”. Л.ПАДАЛКО считает, что медицинская отрасль нуждается в серьезных преобразованиях.

Академик Академии технических наук Украины, первый проректор Запорожского национального технического университета Анатолий КОВАЛЬ считает, что как можно скорее должна быть создана демократическая коалиция и должна начаться “системная работа правительства и Верховной Рады Украины”. Он считает, что должны быть выполнены обещания, которые давались на выборах относительно объединения БЮТ и НУ-НС в коалицию. По его словам, “хватит делать шаг вперед и два шага назад”, а необходимо как можно скорее создавать коалицию.

Директор Валкивского краеведческого музея Тамара ПОЛИЩУК также поддерживает скорейшее создание демократической коалиции.

Заслуженный работник образования Украины, директор школы в Херсонской области Ольга МАРЕНЧУК отметила, что “педагоги верят в здравый смысл, что будет создана демократическая коалиция, которая изменит положение образования в Украине к лучшему”.

Председатель Херсонского областного отделения Конгресса украинской интеллигенции Николай ОЛЕНКОВСКИЙ считает недопустимым создание широкой коалиции. По его словам, “современная Украина напоминает огромную телегу, которая доверху нагружена проблемами, которые должны тронуться с мертвой точки”. Он считает, что “демократические силы сейчас способны сдвинуть его с места и решить накопившиеся на сегодня вопросы”.