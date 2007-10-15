Тендерная палата заявляет о системных нарушениях Львовской облгосадминистрацией законодательства о госзакупках

Тендерная палата Украины заявляет о системных нарушениях Львовской областной государственной администрацией законодательства о государственных закупках.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила вице-президент Тендерной палаты Украины Людмила КРАВЧЕНКО.

Она сообщила, что ТПУ исследовала 43 процедуры закупок, проведенных Львовской ОГА в период 2006-2007 гг., и установила нарушения требований закона на 16 млн. грн.

Д.КРАВЧЕНКО отметила, что наиболее распространенными и грубыми нарушениями тендерного законодательства во Львовском регионе являются монополистический сговор участников в плане блокирования торгов, проведение закупок по заведомо завышенным ценам, проведение фиктивных торгов и др.

Вице-президент ТПУ подчеркнула, что наиболее яркие факты нарушений тендерных процедур были установлены относительно торгов, в которых участвовали предприятия, зарегистрированные на депутатов Львовского областного совета, а также связываемые с чиновниками ОГА.

«Каждый четвертый депутат и чиновник Львовской областной госадминистрации и ее структурных подразделений имеют свои фирмы, а в отдельных случаях и несколько фирм, и обычно интересуются торгами, однако они не должны навязывать свои фирмы на тендерах и лоббировать интересы других. Это расценивается как коррупция», – сказала Л.КРАВЧЕНКО.

В качестве примера вице-президент привела торги, организованные обладминистрацией по отбору подрядчика на проведение реконструкции здравоохранительных и общеобразовательных учреждений. В частности, отметила Л.КРАВЧЕНКО, компания «Авторембуд», являющаяся убыточной на протяжении 2005-2006 годов и, по информации ТПУ, принадлежащая депутату облсовета Богдану БУЦЕ, выиграла 4 тендера на реконструкцию двух объектов областной психиатрической больницы, реконструкцию одной из школ области и на строительство народного дома в с.Довгое-Горное. Сумма заключенных договоров превысила 9 млн. грн. При этом по итогам 2006 года фирма опять стала банкротом.

Кроме того, Л.КРАВЧЕНКО отметила, что ТПУ обеспокоена тем, что организатором торгов для самостоятельных распорядителей средств (больницы и т.д.) выступает распорядитель высшего уровня Львовская ОГА.

«Как эти действия Львовской областной госадминистрации можно расценить: недоверие руководителям подконтрольных структур, что-то другое...», - сказала она.

По результатам исследования ТПУ, отметила Л.КРАВЧЕНКО, установлен также ряд нарушений облгосадминистрацией и районными государственными администрациями процедур закупок санаторно-курортных услуг и услуг по поставке твердого топлива.

«Становится очевидным желание должностных лиц Львовской ОГА, ее управлений и структурных подразделений, местных органов власти и самоуправления Львовской области, в первую очередь, пополнить свои карманы вместо того, чтобы заниматься полноценным оздоровлением поколений, строительством школ и их отоплением», – заявила Л.КРАВЧЕНКО.