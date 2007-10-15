Завтра на Львовской площади в Киеве состоится Праздник украинского словаря

16 октября на Львовской площади Киева Украинский языково-информационный фонд совместно с издательством “Довіра” и “Наукова думка” проводит Праздник украинского словаря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Украинского языково-информационного фонда, член корреспондент НАН Украины Владимир ШИРОКОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, Праздник украинского словаря будет проведен в 13.00 в магазине “Словари Самобранки” в рамках общественных мероприятий, посвященных Году украинской книги.

“Среди книжного достояния каждой культурной нации особое место занимают словари, которые являются свидетельством духовного потенциала народа и богатства и возможностей его языка. Все большие модерные нации имеют большие словари, которые фактически являются национальным достоянием”, - отметил В.ШИРОКОВ.

По его словам, Украинский языково-информационный фонд совместно с другими научными институтами лингвистического профиля НАН Украины работает над созданием национальной словарной базы Украины. Он сообщил, что на сегодня в бумажном варианте уже вышло свыше 60 словарей и 6 выпусков первого электронного словаря.

В.ШИРОКОВ также отметил, что созданными фондом лексикографическими технологиями очень интересуются во многих странах, в частности в России.

По его словам, только за годы независимости вышло свыше 600 терминологических словарей в Украине. “Потребность в этих словарях колоссальна. Нация хочет разговаривать и мыслить на культурном украинском языке”, - добавил он.

В свою очередь директор издательства “Самобранка”, куратор проекта Сергей ПАНЧЕНКО сообщил, что в этом году в Киеве открыт первый в Украине специализированный магазин словарей - “Словари Самобранки”, в котором широко представлены труды отечественных и зарубежных лексикографий. Среди них издание такого известного издательства Украины, как ”Наукова думка”, “Довіра”, “Перун”, “Дніпро”, “Чумацький шлях”.

В магазине представлены уникальные книги, в частности, “Этимологический словарь украинского языка”, “Словарь синонимов украинского языка”, “Современный словарь иностранных слов”, “Украинский орфографический словарь”. В магазине также можно ознакомиться со словарями с поисковой системой, которая расположена на обрезе книги и позволяет осуществлять поиск слов в словарях на каком-либо языке без листания страниц, отметил С.ПАНЧЕНКО.

По его словам, этой технологией заинтересовалось французское и южнокорейское ведущее издательство, которое заказало нанесение поисковых указателей на их словарные издания.