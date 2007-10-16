У 80% украинцев есть симптомы дисбактериоза - исследование

Почти у 80% украинцев есть симптомы дисбактериоза кишечника, о чем свидетельствуют результаты исследования в рамках программы «Советы врача — залог здоровья семьи, здоровья нации», реализуемой в Украине с мая этого года.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель программы Виктор ТКАЧУК.

По его словам, данные исследования выявили научный феномен - наименее подвержены дисбактериозу киевляне, рожденные в 1986-1987 гг., и женщины, которые были беременны в этот период, и этот факт может в корне изменить представление о последствиях Чернобыльской катастрофы.

Установить данный факт помогли врачи. «Во время реализации программы были бесплатно распространены десятки тысяч флаконов отечественного препарата для лечения дисбактериоза. Мы просили врачей - участников программы тщательно фиксировать каждую выдачу в специальной форме-ведомости. Таким образом, мы фактически подтвердили статистику: уровень заболеваемости дисбактериозом кишечника остается высоким. Однако оказалось, что среди людей, которые обратились за помощью к врачу, почти нет рожденных в годы аварии на ЧАЭС», - отметил В.ТКАЧУК.

По его словам, вся статистическая информация будет передана кафедре микробиологии Национальной медицинской академии последипломного образования им.П.Л.Шупика для детального изучения. Благодаря отечественным ученым может появиться новая методика профилактики и лечения дисбактериоза, сказал В.ТКАЧУК.