27 октября в Киеве пройдет фестиваль «Золотая Лилия», в котором примут участие спортсмены из 10 стран

В VII международном фестивале «Золотая Лилия», который состоится 27 октября в Киеве, примут участие звезды спорта и искусства из 10 стран мира.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщила президент благотворительного фонда "Здоровье поколений", абсолютная Олимпийская чемпионка, Посол Доброй Воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИД в Украине Лилия ПОДКОПАЕВА.

Она отметила, что с момента проведения фестиваля интерес к нему растет не только среди украинских спортсменов, но и среди зарубежных. «Фестиваль приобретает все больше и больше поклонников», - сказала Л.ПОДКОПАЕВА. В частности, по ее словам, участие в фестивале примут спортсмены из России, Кении, США, Китая, Бразилии, Кореи и ряда других стран.

Л.ПОДКОПАЕВА также отметила, что значительный интерес фестиваль вызывает и у украинских детей, что способствует их увлечению спортом. «Наш фестиваль - это целая философия – философия жизни, философия общения между людьми», - сказала он. Л.ПОДКОПАЕВА подчеркнула, что, несмотря на коммерческую составляющую фестиваля, с каждым годом он становится все более социальным. Она отметила также тот позитивный фактор, что проведение «Золотой Лилии» поддерживают украинские бизнесмены и меценаты. При этом она выразила сожаление, что власть очень мало уделяет внимания развитию и популяризации спорта в Украине.

Л.ПОДКОПАЕВА сообщила, что намерена принять участие в фестивале не только как его организатор - она готовит совместный номер с зарубежными спортсменами, который будет продемонстрирован во время «Золотой Лилии». «Я сама буду принимать участие в фестивале. Готовится специальный номер – это будут бальные танцы и, возможно, если мы сможем подготовиться, и я не испугаюсь нагрузки, то будет еще один номер», - сказала Л.ПОДКОПАЕВА. Она подчеркнула, что фестиваль проводиться с целью показать исключительных людей, ярких мастеров своего дела, сделать максимум возможного для того, чтобы подрастающее поколение брало пример с лучших из лучших.

Со своей стороны продюсер международного фестиваля «Золотая Лилия» Тимофей НАГОРНЫЙ подчеркнул, что в этом году фестиваль будет еще более качественным и инновационным. По его словам, список участников расширяется, и будет очень много спортивных номеров от представителей значительного ряда стран.

Т.НАГОРНЫЙ подчеркнул, что в ходе «Золотой Лилии» будет продемонстрирован легендарный номер дуэта "Vis Versa" (США), которым открывали Олимпийские игры в Атланте. «Этот номер будет последним в нашей программе», - сказал он.

Т.НАГОРНЫЙ также позитивно оценил тот факт, что билеты на фестиваль «Золотая Лилия» были проданы в первый же день поступления в кассы. При этом, по его словам, часть билетов бесплатно раздадут детям.