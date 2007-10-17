БЮТ инициирует временное отстранение Довгого от председательства на сессии Киевсовета

Фракция БЮТ в Киевсовете инициирует временное отстранение заместителя Киевского городского председателя – секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО от председательства на сессии.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА и первый заместитель председателя фракции БЮТ в Киевсовете Юрий ДМИТРУК.

Они сообщили, что БЮТ предлагает назначить другого председателя на два пленарных заседания сессии.

“В связи с тем, что очень много претензий именно к председательствующему на сессиях Олесю ДОВГОМУ, мы инициируем вопрос о его отстранении от ведения двух пленарных заседаний. Именно, наверное, этого периода времени будет достаточно Олесю ДОВГОМУ для того, чтобы изучить регламент и не ущемлять депутатов”, - объяснила Т.МЕЛИХОВА.

Со своей стороны, Ю.ДМИТРУК отметил, что суть “новаций” О.ДОВГОГО относительно нового формата проведения сессий Киевсовета сводится к тому, чтобы проводить пленарные заседания “согласно регламенту”.

“А приглашение людей в зал, которые получают земельные участки, делается для того, чтобы они говорили, какой у нас хороший Олесь ДОВГИЙ и Леонид Михайлович ЧЕРНОВЕЦКИЙ, что выделяет им участки”, - добавил он, выразив убеждение, что это связано с подготовкой к внеочередным местным выборам.

“Вот две новации, которыми Олесь ДОВГИЙ вместе с Леонидом Михайловичем хочет поправить свой имидж как людей, которые резко изменили курс и стали такими законопослушными государственными служащими”, - сказал Ю.ДМИТРУК.