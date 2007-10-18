Менеджмент ОАО «Сахарный союз «УКРРОС» осуществляет комплекс мероприятий, направленных на усовершенствование организации бизнеса

В первой половине октября ОАО «Сахарный союз «Укррос» продолжил проведение комплекса системных мероприятий с целью совершенствования структуры управления бизнесом.

В частности, менеджмент ОАО «Сахарный союз «Укррос» совместно с группой комплексной автоматизации провел совещание с представителями компании «Эрнст & Янг». Предметом обсуждения стали вопросы учетной политики для сахарных заводов.

Также при участии управления информации и коммерческой службы состоялось совещание по анализу данных по грузопотокам Губинихского сахарного завода, принадлежащего ОАО.

Совместно с планово-экономическим управлением проведено совещание по совершенствованию подходов к учету остатков готовой продукции.

Целью мероприятий стало усовершенствование систем учета на производстве, модернизация делопроизводства, внедрение современных методов организации бизнеса.

Эту же цель преследовала проверка функционирования бухгалтерской программы 1С Бухгалтерия 8.0 на Пальмирском сахарном заводе. Специалисты ОАО оказали методическую помощь менеджерам завода. Было проведено совещание и собеседование со всеми бухгалтерами предприятия.

Справка

ОАО «Сахарный союз «Укррос» - лидер сахарной отрасли Украины. В состав компании входят 6 сахарных заводов: ОАО «Чертковский сахарный завод» (Тернопольская обл.), ОАО «Пальмирский сахарный завод» (Черкасская обл.), ОАО «Савинский сахарный завод» (Харьковская обл.), ОАО «Купянский сахарный комбинат» (Харьковская обл.), ОАО «Губинихский сахарный завод» (Днепропетровская обл.) и ЗАО СХП «Цукрове» (Харьковская обл.). Кроме того, компании принадлежит ряд сельхозпредприятий.

Компания «Эрнст & Янг» - одна из наиболее известных в мире компаний, предоставляющих аудиторские и консультационные услуги. Области специализации «Эрнст энд Янг» включают услуги по проведению аудита и оказанию консультационных услуг в области налогообложения, корпоративных финансов, юридических услуг.

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