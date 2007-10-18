Журналисты расценивают как угрозу свободе слова увеличение количества заказных публикаций и сюжетов в СМИ

Ряд журналистов и журналистских организаций расценивают как угрозу существованию свободы слова в Украине количество заказных, так называемых "джинсовых", публикаций и сюжетов в средствах массовой информации.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили, в частности, шеф-редактор издания "Телекритика" Наталия ЛИГАЧОВА, руководитель проекта "Осторожно "джинса"!" Игорь ЧАЙКА, исполнительный директор Института массовой информации Виктория СЮМАР и председатель независимого медиа-профсоюза Украины Сергей ГУЗЬ.

Так, комментируя ситуацию, сложившуюся в последнее время в СМИ с заказными, в первую очередь политическими, материалами, И.ЧАЙКА высказал мнение, что это может свидетельствовать о том, что "свободы слова нет: СМИ легли не под гнетом "темников", а под гнетом "джинсы".

По его словам, сегодня, к сожалению, нет осознания этой проблемы в журналистской среде. "По моему убеждению, - сказал И.ЧАЙКА, - это просто преступление, коррупция в журналистике".

Это его мнение также поддержала В.СЮМАР, отметив, что "джинса" особенно проявилась во время последних выборов в Верховную Раду и стала присущей не только телеканалам, но и всем СМИ как центральным, так и региональным. При этом, обращаясь к "журналистскому цеху", она напомнила события 2004 года, когда представители масс-медиа боролись "за профессию". Однако сегодня, как отметила она, "мы можем дойти до того, что все новости будут проплачены", а потому - "какая речь может идти о профессиональной журналистике?”

В свою очередь С.ГУЗЬ, продолжая очерченную коллегами тему, высказал мнение, что для ликвидации или минимизации такого явления, как заказные материалы, нужно решить вопрос о легализации отношений "журналист-руководитель-зарплата". "Нужно начать кампанию против "джинсы" и легализовать трудовые отношения", - сказал он, отметив при этом, что "пока мы эту проблему не решим, мы ничего не сможем иметь с понятием "свобода слова".

В то же время Н.ЛИГАЧОВА, анализируя нынешнее состояние отечественной журналистики, отметила, что эта профессия сегодня вместо того, чтобы быть "сторожевым псом демократии", становится ретранслятором интересов бизнеса и политиков, что ни в коей мере не отвечает требованиям общества и является изменой ему.