Закарпатские виноделы опасаются, что плата за лицензию на продажу вина в размере 500 тыс. грн. погубит виноделие в регионе

Закарпатские виноделы опасаются, что введенная плата на продажу вина в размере 500 тыс. грн. погубит виноделие в регионе.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН представитель виноделов Закарпатья Иван ДАНЧА.

По информации И.ДАНЧИ, частные виноделы, производящие небольшое количество вина, которое можно считать эксклюзивным, не могут платить за лицензию на продажу вина 500 тыс. грн. и, соответственно, не могут продавать свое вино, а в случае продажи подпадают под действие уголовного законодательства (плата за лицензию на торговлю вином в размере 500 тыс. грн. была установлена в ноябре 2006 года - УНИАН).

Как отметил руководитель закарпатской краевой организации партии «Велика Україна» Виталий МЕЩЕРЯКОВ, в Закарпатье работают около 100 частных виноделов.

В свою очередь, юрист партии «Великая Украина» Руслана АБРАМОВИЧ добавила, что в Украине вообще нет такого понятия как частное виноделие, и эти люди находятся вне законодательного поля.

Чтобы обратить внимание общественности на проблемы Закарпатского региона, партия «Велика Україна» 14-19 октября провела автопробег «Спасем закарпатское вино!».

Из Ужгорода были отправлены машины с пустыми бочками, символизирующие упадок винодельческой отрасли в Закарпатье, которые проехали через Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винницу и Житомир и прибыли в Киев. Во всех городах участники автопробега рассказывали о проблемах отрасли и призывали поддержать закарпатское виноделие.

Сегодня автопробег финиширует в Киеве, пустые бочки будут выгружены перед Секретариатом Президента Украины.

Участники автопробега надеются, что им удастся передать свои предложения по исправлению ситуации в регионе лично главе Секретариата Президента Украины Виктору БАЛОГЕ. В частности, они просят отменить плату за лицензии на продажу вина в размере 500 тыс. грн. и разработать реальную, дифференцированную шкалу ставки лицензии, сопоставимую с количеством произведенной продукции. Кроме того, они просят узаконить деятельность частных виноделов, как это принято во мире, и разработать механизм контроля за качеством вин.

Также участники автопробега просят ввести жесткий контроль за государственной поддержкой виноделов и виноградарей, поскольку, по их словам, большинство выделенных денежных средств распределяется непрозрачно и неэффективно.

По мнению В.МЕЩЕРЯКОВА, развитие частного виноделия в Закарпатье даст толчок развитию рекреационной и туристической отрасли в регионе.