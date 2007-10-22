Выставка «Кредитование, Страхование и Недвижимость-2007»

С 13 по 15 ноября 2007 года в самом центре Киева - Дворце Спорта, по адресу: Киев, пл. Спортивная, 1, состоится II международная специализированная выставка-форум «Кредитование, Страхование и Недвижимость-2007». Выставка проводится при поддержке Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины.

Цель выставки – презентация информации и услуг всем заинтересованным лицам в сфере финансовых услуг, кредитования, ипотеки, продажи и аренды недвижимости, девелоперских услуг, инвестирования, страховых услуг.

Выставка пройдет в самом центре столицы Украины, во Дворце Спорта. Одновременно с выставкой «Кредитование, Страхование и Недвижимость-2007» состоится еще одна специализированная выставка «Юриспруденция-2007».

На выставке-форуме будут представлены ведущие финансовые и инвестиционные организации, банки, страховые компании, девелоперские компании, инвестиционные фонды, риэлторские агентства. Также на выставке будут представлены компании, предоставляющие услуги по приобретению недвижимости за рубежом (Испания, Черногория, Болгария, Греция, Турция).

На выставке-форуме ожидается посещаемость – около 10000 человек, количество участников – 70 компаний. Получить более полную информацию по выставке и сделать заказ пригласительного Вы можете на нашем сайте.

Режим работы выставки:

13 ноября – с 11.00 до 18.00;

14 ноября – с 10.00 до 18.00;

15 ноября – с 10.00 до 16.00.

По вопросам участия в мероприятии, обращайтесь в оргкомитет выставки по тел/факс:

+38 (044) 543-98-75, 531-91-33

e-mail: cip@me.org.ua

www.me.org.ua

Приглашаем всех заинтересованных лиц к участию и посещению выставки-форума!