Переход формирования тарифов на авиаперелеты с доллара на евро отложен на неопределенное время - «АэроСвит»

Переход формирования тарифов на авиаперелеты с доллара на евро отложен на неопределенное время.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель генерального директора авиакомпании «АэроСвит» по продаже и управлению доходами Сергей КРАВЧЕНКО.

По его словам, в прошлую пятницу, 19 октября, состоялась встреча представителей Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Госавиаадминистрации и ведущих авиакомпаний, на которой было решено отложить это нововведение для Украины с целью детального изучения целесообразности. «Сроки точно не были указаны», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, IATA по итогам Тарифной конференции, состоявшейся 16-19 июля 2007 г. в Бангкоке, приняла резолюцию о смене валюты публикации тарифов, такс и сборов на все регулярные авиаперевозки, начинающиеся из ряда стран.

Документ предусматривает смену с 1 ноября 2007 г. валюты (с доллара США на евро), в которой авиакомпании публикуют в глобальных системах дистрибуции свои тарифы на авиаперевозки из указанных стран.

В перечень стран, на которые распространяется действие данной резолюции, внесены, в частности, страны-участницы СНГ, включая Украину.

В связи с этим ряд туроператоров прогнозировали повышение цен на авиаперелеты.