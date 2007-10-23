Президент намерен внести в ВР как неотложные 6 законопроектов относительно предпринимательства - Шлапак

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ближайшее время намерен внести в Верховную Раду шесть законопроектов, касающихся урегулирования проблемных вопросов в сфере предпринимательства, как неотложные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

По его информации, это законопроекты: “О внесении изменений в Закон “О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности”, “О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности”, “О внесении изменений в некоторые законы Украины (касающиеся разрешения на размещение зданий и сооружений), “О рыночном надзоре”, “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о лицензировании хозяйственной деятельности”, “О внесении изменений в некоторые Законы Украины (о стандартизации и обязательной сертификации).

А.ШЛАПАК подчеркнул, что эти документы прошли детальную отработку в рабочей группе Секретариата Президента.