Кременчугский НПЗ на сегодняшний день получает украинскую нефть по контракту с ”Укрнафтой” - Овчаренко

Восстановленный по решению суда в должности председателя правления ЗАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) Павел ОВЧАРЕНКО заявляет, что на сегодняшний день предприятие получает украинскую нефть по контракту с ОАО "Укрнафта".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ОВЧАРЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Предприятие работает на сниженных режимах, так как трубопровод остановлен российский, предприятие получает на сегодняшний день украинскую нефть по прямому контракту с "Укрнафтой", - сказал он.

При этом П.ОВЧАРЕНКО добавил, что на ноябрь компания планирует приобрести на аукционе, который сегодня проходит на УМВБ, порядка 200 тыс. тонн украинской нефти, и ведет переговоры с российскими компаниями ТНК, «Лукойл», “Сургутнефтегаз”, “Роснефть” и другими на общий объем порядка 300-350 тыс. тонн.

По его словам, на сегодня запасы нефти на заводе при работе в минимальном режиме - на 60% загрузки установок дают возможность работать 12 дней.

Напомним, в понедельник, 22 октября, пресс-секретарь российской компании "Татнефть" Рустам РАФИКОВ сказал, что "Татнефть" прекратила поставки нефти на "Укртатнафту".

Как сообщал УНИАН, Сумской апелляционный суд 29 августа своим определением восстановил П.ОВЧАРЕНКО в должности председателя Правления ЗАО «Укртатнафта». 19 октября П.ОВЧАРЕНКО приступил к работе.

П.ОВЧАРЕНКО был уволен с должности председателя Правления "Укртатнафты" в сентябре 2004 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» на уровне акционерного капитала возобновила государственный контроль над ЗАО «Укртатнафта». На сегодняшний день на балансе компании находится 61,346% акций «Укртатнафты».

Украинская сторона в течение нескольких лет оспаривала правомерность передачи компаниям SeaGroup International (США) и Amruz Trading (Швейцария) 18,3% акций "Укртатнафты".

ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».