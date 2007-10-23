Первый заместитель председателя Бюджетного комитета в Верховной Раде ІV созыва Людмила СУПРУН считает нецелесообразным ревальвировать гривню.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Шоковое состояние вызвало заявление Национального банка Украины, которое прозвучало 19 октября, о том, что НБУ намерен снизить курс доллара и поднять курс гривни, и это в условиях, когда Украина имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса», - сказала Л.СУПРУН.

Она отметила, что на сегодня нет оснований для укрепления курса гривни к американскому доллару, кроме того, такое укрепление в условиях постоянного увеличения отрицательного сальдо внешней торговли сократит международные резервы НБУ.

«Как вы знаете, золотовалютный запас НБУ сегодня составляет около 30 млрд. долл. (30 млрд. 618,57 млн. долл.), но этот запас начал таять, так как в Украину сейчас поступает меньше средств, так как экспортеры снизили объемы экспорта, а импортеры наращивают ввоз в Украину своей продукции, - сказала Л.СУПРУН. - По данным экспертов, ежемесячно запасы (международные резервы НБУ) в Украине будут таять приблизительно на 800 млн. долл., а далее эксперты прогнозируют и увеличение такого сальдо. Если и далее будет продолжаться этот процесс, то Украина на протяжении двух лет может вообще полностью лишиться своих золотовалютных запасов».

По мнению Л.СУПРУН, ревальвация гривни приведет к росту инфляции, негативным тенденциям во внешнеторговом балансе и спекуляциям на валютном рынке.

«При таких условиях, которые у нас есть на сегодня, поднимать курс гривни и снижать курс доллара означает только одно - полная безответственность и намерения опять спекульнуть и заработать деньги. Это приведет к инфляции, это приведет к нарушению внешнеторгового баланса, это приведет к спекуляциям на валютном рынке, - заявила Л.СУПРУН. - Этот процесс является административным влиянием на рыночную экономику, при этом ничего общего с рыночной экономикой он не имеет. На мой взгляд, это является первым шагом для того, чтобы опять спекульнуть на валютном рынке и заработать деньги».

Л.СУПРУН сообщила, что намерена обратиться к Президенту Украину Виктору ЮЩЕНКО «для того, чтобы он вмешался в ситуацию, «и не разрешал НБУ воплощать эти маразматические предложения»

Как сообщал УНИАН, 19 октября на пресс-конференции глава Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ заявил о наличии экономических оснований для укрепления курса национальной валюты.

«Если есть экономические основания для укрепления валюты, то я должен ее провести. Она и сама укрепится, если мы уйдем с рынка, - заявил В.СТЕЛЬМАХ. - Давайте посмотрим, кто выиграет или проиграет от укрепления курса. Сейчас депозиты населения (в валюте - УНИАН) - 12 млрд. долл., кредиты населения - 18 млрд. долл., депозиты предпринимателей - 5,4 млрд. долл., кредиты - 20 млрд. долл. Все выиграют от укрепления курса».

Справка УНИАН. Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в сентябре 2007 года выросли на 6% или на 1 млрд. 735,1 млн. долл. - до 30 млрд. 618,57 млн. долл.

За 2006 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,099% - с 5,05 UAH/USD до 5,0450 UAH/USD, в 2005 году укрепился на 4,82% с 5,3056 UAH/USD.