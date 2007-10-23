В Киеве 25-27 октября пройдет выставка-конференция ”Открытое/Свободное программное обеспечение для всех”

С 25 по 27 октября в Киеве пройдет Международная выставка-конференция "Открытое/Свободное программное обеспечение - для всех!".

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН координатор Украинской Ассоциации пользователей и разработчиков свободного и открытого программного обеспечения (UAFOSS) Юрий РАДЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.РАДЧЕНКО отметил, что сегодня открытое программное обеспечение стало серьезной альтернативой закрытому программному обеспечению.

«Открытое программное обеспечение - это вектор мирового технологического развития», - сказал он.

По данным Ю.РАДЧЕНКО, широкое использование открытого программного обеспечения защищает государственные и коммерческие структуры от охоты на пиратское программное обеспечение, которую развернули в последнее время некоторые представители разработчиков программного обеспечения. Так, по его данным, компания «Микрософт» (США) открыла в Украине более 300 уголовных дел по использованию пиратского ПО.

Участники пресс-конференции выразили мнение, что открытое программное обеспечение обладает не только тем преимуществом, что оно бесплатное, но и позволяет решить ряд проблем, связанных с интеллектуальной собственностью, развитием государства и др.

Так, по словам генерального менеджера компании Sun (США) в СНГ Валерия ШЛЯХОВА, «открытое программное обеспечение позволяет сохранить научный потенциал внутри страны», за счет создания центров по обслуживанию таких программ, их разработке и т.п.

Кроме того, как отметил руководитель проектов AltLinux (Россия) Александр РУСАКОВ, открытое программное обеспечение обладает такими преимуществами для государства, как поддержка открытых стандартов, что позволяет государству контролировать информацию, а «не остаться с черным ящиком в случае ухода производителя закрытого программного обеспечения с рынка».

По его данным, сегодня в России изменилось отношение к открытому программному обеспечению, и ряд крупных фирм уже внедряют программное обеспечение Linux. Кроме того, сейчас объявлен крупный тендер на внедрение открытого программного обеспечения в школах России.

Все более широкое распространение находит открытое программное обеспечение и в Украине. По данным представителя компании Canonical Владимира КРЮКОВА, их компанией заключены соглашения с пятью из 10-ти ведущих производителей компьютеров в Украине, которые либо уже устанавливают, либо намерены устанавливать систему Linux на компьютерах.

Справка УНИАН. Международная выставка-конференция "Открытое/Свободное программное обеспечение - для всех!", которая пройдет 25-27 октября, проводится уже шестой раз. В ней регулярно принимает участие до 250-300 человек. В выставке участвуют компании Sun, Novell, Canonical, AltLinux и другие.

Впервые в Украине мероприятие пройдет в доступной для пользователей-непрофессионалов форме, при широком участии представителей госучреждений и общественных организаций, и будет сопровождаться тематической выставкой.

UAFOSS (УАВВПЗ, Украинская Ассоциация пользователей и разработчиков свободного и открытого программного обеспечения) создана с целью объединения всех, кто заинтересован в развитии свободного и открытого обеспечения в Украине.

Целью организации является защита прав пользователей и производителей открытого программного обеспечения в Украине, антимонопольная деятельность, развитие конкурентного, открытого и прозрачного рынка ІТ-услуг в нашем государстве, консолидация разработчиков и пользователей, предоставление полноценной возможности использования Открытого программного обеспечения в государственном секторе и секторе бизнеса и др.