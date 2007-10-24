БЮТ определил 10 человек, которые войдут в состав рабочей группы по подготовке работы нового парламента – Томенко

11:36, 24 октября 2007
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Блок Юлии Тимошенко определился со своими представителями, которые войдут в состав рабочей группы по подготовке первой сессии Верховной Рады VI созыва.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО, отвечая на вопрос корреспондента агентства о тех, кто будет представлять БЮТ в рабочей группе.

По словам Н.ТОМЕНКО, в состав рабочей группы войдут 10 человек. “Это известные всем люди – руководители БЮТ”, - сказал он. Среди тех, кто войдет в состав рабочей группы – Юлия ТИМОШЕНКО, Александр ТУРЧИНОВ, Иосиф ВИНСКИЙ, Н.ТОМЕНКО и другие.

Он также отметил, что представители БЮТ уже сегодня соберутся на организационное совещание, чтобы во время заседаний рабочей группы не было затягивания процесса начала деятельности новой ВР.

 

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