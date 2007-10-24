С 1 ноября начинается регистрация участников внешнего независимого оценивания 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Директор украинского центра оценивания качества образования, доктор педагогических наук, профессор Игорь ЛИКАРЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, независимая аттестация будет проходить во всех регионах Украины и планируется, что в ней примут участие около 530 тыс. человек.

И.ЛІКАРЧУК отметил, что будущее оценивание будет иметь свои особенности. В частности, сообщил он, принять участие в оценивании 2008 года могут не только выпускники общеобразовательных школ текущего учебного года, но и все желающие вступить в высшие учебные заведения, то есть выпускники предыдущих лет, а также выпускники профессионально-технических училищ и выпускники высших учебных заведений I и II уровней аккредитации, которые хотят вступить в вуз III и IV уровней аккредитации; на внешнее тестирование будут предложены тесты по одиннадцати предметам (украинский язык и литература, история Украины, всемирная история, зарубежная литература, химия, физика, биология, математика, основы экономики, основы правоведения и география); ученикам будут предлагать тесты на всех языках, на которых проводится обучение на территории Украины (украинский, русский, венгерский, польский, румынский, молдавский и крымско-татарский; тестирование 2008 года безальтернативное, то есть вступительные экзамены по одиннадцати перечисленным предметам проводиться в вузах не будут.

И.ЛИКАРЧУК отметил, что регистрация участников оценивания заканчивается 20 февраля. По его словам, до этого времени участники могут вносить изменения относительно предметов, по которым хотят сдавать тесты. Также планируется дополнительная регистрация участников, которая предусматривает регистрацию тех лиц, которые по определенным важным причинам не смогли зарегистрироваться в указанный срок. Каждый зарегистрирован участник тестирования до конца календарного года получит печатные материалы, в которых будут образцы заданий, примеры. Участники оценивания будут тестироваться как минимум по 3 предметам, хотя не исключено и большее количество предметов.

Абитуриентам, которые принимали участие в тестировании, в первой половине июня вручат сертификат с оценками тестирования, который можно подавать в несколько вузов одновременно.

По словам И.ЛИКАРЧУКА, тесты, предложенные на независимом оценивании, не будут выходить за рамки школьной программы. Он также отметил, что в январе-феврале состоится пробное тестирование, которое будет платным. По его словам, цена пробного тестирования одного предмета будет составлять приблизительно от 15 до 34 гривен.

И.ЛИКАРЧУК также напомнил, что в прошлом году участие в независимом оценивании приняли 116,387 выпускников общеобразовательных учебных заведений, 33% из них стали студентами высших учебных заведений.