Политические силы должны начать переговоры о принципах деятельности ВР до начала работы парламента, убеждены эксперты

Политологи считают, что до начала работы нового парламента политические силы должны начать переговоры о принципах конструктивной деятельности Верховной Рады.

В частности, сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО отметил, что если в новом парламенте “опять начнется политическая война между помаранчевыми и антипомаранчевыми, то Верховная Рада VI созыва обречена на такую же судьбу как и ее предшественница”.

По словам В.ФЕСЕНКО, в Европе обычно коалиции формируются на принципах согласованности интересов, тогда как в Украине это делается на принципе конфликта интересов.

Он отметил, что на сегодня коалиционный процесс характеризуется тремя измерениями. В частности, первое измерение заключается в достаточно непростых отношениях между потенциальными участниками коалиции – БЮТ и НУ-НС. Второе измерение, по словам В.ФЕСЕНКО, характеризуется разногласиями, возникшими непосредственно внутри НУ-НС между отдельными представителями блока. Третье измерение, которое политолог назвал одним из опаснейших, заключается в конфликте интересов между будущей коалицией и будущей оппозицией.

“Именно от отношений между коалицией и оппозицией будет зависеть характер работы парламента нового созыва: будет ли он конструктивный, или снова развернется новая политическая война”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

По его словам, к официальному началу работы новой ВР необходимо обеспечить конструктивную деятельность внутри будущей коалиции. В частности, отметил В.ФЕСЕНКО, БЮТ и НУ-НС должны договориться о механизмах реализации положений коалиционного соглашения по наиболее принципиальным вопросам.

Кроме того, добавил эксперт, для нормальной работы Верховной Рады необходимо создать устойчивое парламентское большинство. “Преимущество в три депутатских мандата – это очень неустойчивое преимущество”, - сказал он.

В.ФЕСЕНКО напомнил, что потенциальная оппозиция уже сегодня заявляет о том, что будет тщательным образом следить за тем, чтобы каждый депутат голосовал исключительно своей карточкой.

Как прогнозирует политолог, чтобы снять эту проблему, по принципиальным вопросам коалиция и оппозиция будут договариваться, чтобы голосование было синхронным.

“Лучше было бы честнее, откровенно и прозрачно договориться о том, чтобы формат коалиции был более гибким. Оптимальный вариант – это договоренность с Блоком Литвина”, - сказал он.

Кроме того, по его словам, можно было бы официально договориться о принципах сотрудничества в отдельных направлениях государственной политики между коалицией и Блоком Литвина, Партией регионов и, при политической воле, с КПУ.

В.ФЕСЕНКО также не исключил, что конфликт между коалицией и оппозицией возникнет при формировании руководства Верховной Рады. В.ФЕСЕНКО не исключает, что целесообразно было бы предложить должность спикера представителям оппозиции. “Нужно найти фигуру относительно нейтральную, которая бы имела доверие и со стороны оппозиции”, - сказал В.ФЕСЕНКО. Кроме того, по его словам, отдать эту должность можно было бы Владимиру ЛИТВИНУ.

В свою очередь руководитель социологической службы "Украинский барометр" Виктор НЕБОЖЕНКО отметил, что свою лояльность ко всем политическим силам, которые прошли в парламент, должен проявить и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. “На первом заседании он должен выступить и объявить свои планы взаимодействия с Верховной Радой”, - сказал он.

В.НЕБОЖЕНКО поддержал мнение своего коллеги, что пост председателя ВР можно было бы отдать представителям Партии регионов, которая набрала наибольшее количество голосов на выборах. По его словам, это способствовало бы конструктивной работе парламента. “И это будет лучшая гарантия, даже лучше, чем закон об оппозиции. Представьте себе вариант, когда Нестор ШУФРИЧ, одна из восходящих звезд Партии регионов, возглавляет Верховную Раду, а Юлия ТИМОШЕНКО – Кабмин”, - сказал он.

По словам В.НЕБОЖЕНКО, на сегодня в украинской политике отсутствует такой механизм как гарантии. “Политики научились договариваться, они научились производить тексты, но у них нет системы гарантий”, - отметил политолог.

Кроме того, сказал В.НЕБОЖЕНКО, украинские политики в который раз демонстрируют, что не умеют идти на взаимные уступки.