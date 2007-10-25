«Азмол» присоединился к Глобальному договору социальной ответственности ООН

ОАО «Азмол» присоединилось к Глобальному договору социальной ответственности ООН.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Правления «Азмола» Александр СТАХУРСКИЙ.

По его словам, компания «Азмол» целенаправленно и систематически работает по всем основным направлениям социальной ответственности, создавая достойные условия труда, повышая зарплаты и жестко следуя в своей производственной деятельности экологическим нормам.

«Азмол» участвует в программе инфраструктурного развития региона. В Запорожской области только у компании «Азмол» в коллективном договоре есть пункт о материальной и медикаментозной помощи ветеранам - бывшим работникам завода. Присоединение к Глобальному договору стало логическим следствием всей деятельности предприятия за последние годы», - отметил А.СТАХУРСКИЙ и добавил: «Мы очень рады, что достигли такого уровня социальной ответственности, что вправе присоединится к Глобальному договору - самой большой и серьезной инициативе в мире по корпоративной социальной ответственности бизнеса. Мы обязуемся неукоснительно соблюдать все принципы договора в отношении прав человека, трудовых соглашений, окружающей среди и борьбы с коррупцией».

При этом он подчеркнул, что присоединение к Договору позволит повысить инвестпривлекательность предприятия у зарубежных инвесторов. «Участие в Глобальном договоре свидетельствует о высокой ответственности предприятия в целом», - сказал А.СТАХУРСКИЙ.

В свою очередь специалист по вопросам общественно-частного партнерства Представительства ООН в Украине Елена ПАНОВА отметила, что «в Украине к Глобальному договору ООН присоединились уже 83 предприятия, что свидетельствует о желании украинского бизнеса брать на себя социальные обязательства».

Справка УНИАН. Глобальный договор был основан ООН в 1999 году. Инициатива направлена на внедрение принципов социальной ответственности бизнеса на мировом уровне в 4 основных сферах: права человека, трудовые отношения, окружающая среда и борьба с коррупцией. Членами сети Глобального договора ООН в мире являются 3 800 компаний. В 2005 году инициатива была представлена в Украине.

ОАО «Азмол» (г. Бердянск, Запорожская обл.) - ведущее предприятие по выпуску масел и смазочных материалов - включено в перечень предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Численность работающих - 1 тыс. 218 человек.

100% пакет акций ОАО «Азмол» находится в управлении Фонда госимущества Украины.